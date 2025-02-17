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Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен - РИА Новости, 17.02.2025
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11:14 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999777937.html
Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен
Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен - РИА Новости, 17.02.2025
Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен
Психическое расстройство выявили у обвиняемого в убийстве месячного внука в Екатеринбурге, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:14:00+03:00
2025-02-17T11:14:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Психическое расстройство выявили у обвиняемого в убийстве месячного внука в Екатеринбурге, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенное с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО, вину он признавал частично. По уточнению прокуратуры, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому на тот момент исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. "Мама ребенка выхватила малыша из рук мужчины и попыталась заслонить его своим телом. В силу физического превосходства мужчина, применяя силу, выхватил малолетнего за ноги из рук матери и продолжил наносить удары ребенку, в том числе об металлический порог входной двери комнаты. Всего он ударил малолетнего ребенка не менее 14 раз", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что фигурант, согласно заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством. Прокуратура направила в Свердловский областной суд материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968498491.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен

Обвиняемый в убийстве месячного внука в Екатеринбурге оказался психически болен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Психическое расстройство выявили у обвиняемого в убийстве месячного внука в Екатеринбурге, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее в правоохранительных органах заявляли, что ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенное с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО, вину он признавал частично.
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По уточнению прокуратуры, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому на тот момент исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери.
"Мама ребенка выхватила малыша из рук мужчины и попыталась заслонить его своим телом. В силу физического превосходства мужчина, применяя силу, выхватил малолетнего за ноги из рук матери и продолжил наносить удары ребенку, в том числе об металлический порог входной двери комнаты. Всего он ударил малолетнего ребенка не менее 14 раз", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что фигурант, согласно заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством. Прокуратура направила в Свердловский областной суд материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловский областной суд
 
 
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