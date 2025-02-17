https://ria.ru/20250217/ekaterinburg-1999777937.html

Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен

Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен - РИА Новости, 17.02.2025

Обвиняемый в убийстве младенца в Екатеринбурге оказался психически болен

Психическое расстройство выявили у обвиняемого в убийстве месячного внука в Екатеринбурге, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:14:00+03:00

2025-02-17T11:14:00+03:00

2025-02-17T11:14:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754879512_0:250:3055:1968_1920x0_80_0_0_4c98676511f4a810bce434ce43960c3d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Психическое расстройство выявили у обвиняемого в убийстве месячного внука в Екатеринбурге, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что ночью 16 октября 2024 года в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве мальчика заподозрили его деда, который скрылся с места преступления. По версии следствия, поздним вечером мужчина вернулся домой после работы, его разозлило, что внук громко плачет, тогда он нанес младенцу несколько несовместимых с жизнью травм. Мужчине предъявили обвинение в убийстве ребенка, совершенное с особой жестокостью. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО, вину он признавал частично. По уточнению прокуратуры, 45-летний фигурант схватил за левую руку спящего мальчика, которому на тот момент исполнился месяц, и "стал ударять" его об пол, предметы мебели, металлический порог межкомнатной двери. "Мама ребенка выхватила малыша из рук мужчины и попыталась заслонить его своим телом. В силу физического превосходства мужчина, применяя силу, выхватил малолетнего за ноги из рук матери и продолжил наносить удары ребенку, в том числе об металлический порог входной двери комнаты. Всего он ударил малолетнего ребенка не менее 14 раз", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что фигурант, согласно заключению экспертов, страдает хроническим психическим расстройством. Прокуратура направила в Свердловский областной суд материалы дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.

https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html

https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968498491.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд