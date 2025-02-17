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Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 17.02.2025
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14:16 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/dugin-1999830293.html
Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа
Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 17.02.2025
Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа
Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:16:00+03:00
2025-02-17T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции Соединенных Штатов открывает большие возможности для диалога с РФ, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи (президента России Владимира - ред.) Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: "все взято с прямо противоположным знаком". По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом. "Явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис в интересы и планы Трампа не входит… Это входило в планы администрации (США - ред.), которая покинула Белый дом только что", - подчеркнул философ. Дугин заявил, что еще месяц назад Россия видела в Америке "абсолютного врага, и идеологического, и геополитического", а сейчас создались уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался. "Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа - это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа", - сказал он.
https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, александр дугин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Александр Дугин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), В мире
Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа

Политолог Дугин: продолжение войны с Россией на Украине не входит в планы Трампа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции Соединенных Штатов открывает большие возможности для диалога с РФ, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи (президента России Владимира - ред.) Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: "все взято с прямо противоположным знаком". По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом.
"Явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис в интересы и планы Трампа не входит… Это входило в планы администрации (США - ред.), которая покинула Белый дом только что", - подчеркнул философ.
Дугин заявил, что еще месяц назад Россия видела в Америке "абсолютного врага, и идеологического, и геополитического", а сейчас создались уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался.
"Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа - это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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СШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлександр ДугинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)В мире
 
 
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