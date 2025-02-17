https://ria.ru/20250217/dugin-1999830293.html

Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа

Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа - РИА Новости, 17.02.2025

Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа

Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:16:00+03:00

2025-02-17T14:16:00+03:00

2025-02-17T14:16:00+03:00

сша

россия

украина

дональд трамп

александр дугин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944601429_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_a3ea8b9f255afa93253819dafb8e45cf.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции Соединенных Штатов открывает большие возможности для диалога с РФ, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи (президента России Владимира - ред.) Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: "все взято с прямо противоположным знаком". По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом. "Явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис в интересы и планы Трампа не входит… Это входило в планы администрации (США - ред.), которая покинула Белый дом только что", - подчеркнул философ. Дугин заявил, что еще месяц назад Россия видела в Америке "абсолютного врага, и идеологического, и геополитического", а сейчас создались уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался. "Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа - это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа", - сказал он.

https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, дональд трамп, александр дугин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), в мире