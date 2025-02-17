Политолог Дугин оценил перспективы диалога Путина и Трампа
Политолог Дугин: продолжение войны с Россией на Украине не входит в планы Трампа
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Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Продолжение войны с Россией на территории Украины и "ядерный апокалипсис" не входят в планы президента США Дональда Трампа, новизна идеологической позиции Соединенных Штатов открывает большие возможности для диалога с РФ, заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Именно радикальная новизна идеологической позиции современных Соединенных Штатов Америки открывает для нашего диалога огромные возможности… Эта идеология удивительно совпадает с нашей, поэтому создались для встречи (президента России Владимира - ред.) Путина и Трампа совершенно новые мировоззренческие условия", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Он отметил, что Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала в коллективном Западе последние десятилетия: "все взято с прямо противоположным знаком". По словам Дугина, раньше контакты РФ и США были невозможны, потому что все, во что верят россияне, радикально не принималось экс-президентом США Джо Байденом и коллективным Западом.
"Явно продолжение войны с Россией на территории Украины или ядерный апокалипсис в интересы и планы Трампа не входит… Это входило в планы администрации (США - ред.), которая покинула Белый дом только что", - подчеркнул философ.
Дугин заявил, что еще месяц назад Россия видела в Америке "абсолютного врага, и идеологического, и геополитического", а сейчас создались уникальные предпосылки, чтобы диалог между странами начался.
"Думаю, что тот итог, на котором сейчас находятся российско-американские отношения при новой администрации Трампа - это нечто беспрецедентное, чего не было много десятков лет. Поскольку сейчас в США пришла к власти совершенно иная идеологическая группа", - сказал он.
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