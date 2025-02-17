https://ria.ru/20250217/dtp-1999918729.html

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 17.02.2025

На востоке Москвы столкнулись два автомобиля

ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:05:00+03:00

2025-02-17T20:05:00+03:00

2025-02-17T20:22:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999921356_0:411:721:816_1920x0_80_0_0_c6572d1da2d86afd41a776943066bf02.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Перовской улице в районе дома 59 произошло ДТП с участием двух автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы