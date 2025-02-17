https://ria.ru/20250217/dtp-1999918729.html
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 17.02.2025
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля
ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:05:00+03:00
2025-02-17T20:05:00+03:00
2025-02-17T20:22:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Перовской улице в районе дома 59 произошло ДТП с участием двух автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля
В Москве на Перовской улице столкнулись два автомобиля, движение затруднено