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На востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 17.02.2025
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20:05 17.02.2025 (обновлено: 20:22 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/dtp-1999918729.html
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 17.02.2025
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля
ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:05:00+03:00
2025-02-17T20:22:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На Перовской улице в районе дома 59 произошло ДТП с участием двух автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На востоке Москвы столкнулись два автомобиля

В Москве на Перовской улице столкнулись два автомобиля, движение затруднено

© Кадр видео из соцсетейДТП с участием двух автомобилей на Перовской улице в Москве. 17 февраля 2025
ДТП с участием двух автомобилей на Перовской улице в Москве. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
ДТП с участием двух автомобилей на Перовской улице в Москве. 17 февраля 2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке Москвы на Перовской улице, движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта.
«
"На Перовской улице в районе дома 59 произошло ДТП с участием двух автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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