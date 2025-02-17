https://ria.ru/20250217/donchenko-1999774971.html
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы - РИА Новости, 17.02.2025
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы
Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:59:00+03:00
2025-02-17T10:59:00+03:00
2025-02-17T11:06:00+03:00
космос - риа наука
земля
сергей донченко
вниифтри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли последние годы аномально растёт и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году придётся вычесть одну секунду. "Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", - сказал Донченко. По его словам, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения. Причём точного ответа на вопрос, почему так происходит, у учёных нет. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил Донченко. "Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма", - добавил он. Читайте полный текст интервью Сергея Донченко >>
https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html
https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_fe18cf3484747c0aebaadd10190ea813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, сергей донченко, вниифтри
Космос - РИА Наука, Земля, Сергей Донченко, ВНИИФТРИ
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы
Донченко: из-за аномального роста вращения Земли придется вычесть секунду
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли последние годы аномально растёт и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году придётся вычесть одну секунду.
"Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", - сказал Донченко.
По его словам, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения. Причём точного ответа на вопрос, почему так происходит, у учёных нет. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил Донченко.
"Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма", - добавил он.