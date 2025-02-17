https://ria.ru/20250217/donchenko-1999774971.html

Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы

Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы - РИА Новости, 17.02.2025

Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы

Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:59:00+03:00

2025-02-17T10:59:00+03:00

2025-02-17T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли последние годы аномально растёт и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году придётся вычесть одну секунду. "Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", - сказал Донченко. По его словам, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения. Причём точного ответа на вопрос, почему так происходит, у учёных нет. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил Донченко. "Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма", - добавил он. Читайте полный текст интервью Сергея Донченко >>

https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html

https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html

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космос - риа наука, земля, сергей донченко, вниифтри