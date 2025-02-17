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Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы - РИА Новости, 17.02.2025
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10:59 17.02.2025 (обновлено: 11:06 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/donchenko-1999774971.html
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы - РИА Новости, 17.02.2025
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы
Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:59:00+03:00
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сергей донченко
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко. Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли последние годы аномально растёт и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году придётся вычесть одну секунду. "Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", - сказал Донченко. По его словам, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения. Причём точного ответа на вопрос, почему так происходит, у учёных нет. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил Донченко. "Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма", - добавил он. Читайте полный текст интервью Сергея Донченко &gt;&gt;
https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html
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космос - риа наука, земля, сергей донченко, вниифтри
Космос - РИА Наука, Земля, Сергей Донченко, ВНИИФТРИ
Ученый рассказал об аномальном ускорении вращения Земли в последние годы

Донченко: из-за аномального роста вращения Земли придется вычесть секунду

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Учёные справятся с задачей вычесть из мирового времени одну секунду, когда такая необходимость возникнет через несколько лет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
Ранее главный научный сотрудник ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков сообщил, что скорость вращения Земли последние годы аномально растёт и, чтобы компенсировать этот эффект, к 2029 году придётся вычесть одну секунду.
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"Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", - сказал Донченко.
По его словам, Земля постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения. Причём точного ответа на вопрос, почему так происходит, у учёных нет. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, отметил Донченко.
"Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьёзного катаклизма", - добавил он.
Читайте полный текст интервью Сергея Донченко >>
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Космос - РИА НаукаЗемляСергей ДонченкоВНИИФТРИ
 
 
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