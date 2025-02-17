https://ria.ru/20250217/doge-1999744195.html

СМИ: DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США

СМИ: DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ: DOGE хочет получить доступ к базе данных налогового управления США

Департамент США по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, хочет получить доступ к чувствительной базе... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:05:00+03:00

2025-02-17T06:05:00+03:00

2025-02-17T06:05:00+03:00

технологии

сша

илон маск

вивек рамасвами

дональд трамп

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Департамент США по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, хочет получить доступ к чувствительной базе данных налогового управления США (IRS), сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом. "DOGE хочет получить доступ к тщательно охраняемой системе налогового управления США, которая содержит подробную финансовую информацию о каждом налогоплательщике, предприятии и некоммерческой организации в стране", - пишет издание. Отмечается, что под давлением со стороны Белого дома IRS рассматривает подписание меморандума о взаимопонимании, который предоставил бы сотрудникам DOGE широкий доступ к системам, недвижимости и базам данных управления. По информации газеты, доступ к системе IDRS, о которой идет речь, строго ограничен, в связи с чем планы DOGE вызвали опасения внутри налогового управления США. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250215/doge-1999628094.html

https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html

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технологии, сша, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном