https://ria.ru/20250217/dnr-1999777331.html
Российские военные продвинулись к Константиновке
Российские военные продвинулись к Константиновке - РИА Новости, 17.02.2025
Российские военные продвинулись к Константиновке
Российские войска взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в направлении Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:13:00+03:00
2025-02-17T11:13:00+03:00
2025-02-17T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в направлении Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк "Клебан-Бык". Это уже в направлении Константиновки", — сказал он.В субботу и воскресенье Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск поразили личный состав и военную технику ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык.Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в конце января сообщал РИА Новости, что российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска в ДНР, соединяющую город с Константиновкой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Владимир Рогов
Российские военные продвинулись к Константиновке
Пушилин: российские бойцы взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в ДНР