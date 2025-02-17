https://ria.ru/20250217/dnr-1999777331.html

Российские военные продвинулись к Константиновке

Российские военные продвинулись к Константиновке - РИА Новости, 17.02.2025

Российские военные продвинулись к Константиновке

Российские войска взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в направлении Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:13:00+03:00

2025-02-17T11:13:00+03:00

2025-02-17T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

константиновка

денис пушилин

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248735_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_ac06c798a8d4e3a6d175051cd51658da.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль ландшафтный парк "Клебан-Бык" в направлении Константиновки Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Наши подразделения, можно констатировать, освободили, и под контролем Вооруженных сил Российской Федерации находится для нас известный и знаковый ландшафтный парк "Клебан-Бык". Это уже в направлении Константиновки", — сказал он.В субботу и воскресенье Минобороны сообщало, что подразделения Южной группировки войск поразили личный состав и военную технику ВСУ в районе населенного пункта Клебан-Бык.Константиновка — город на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в конце января сообщал РИА Новости, что российские войска взяли под огневой контроль трассу северо-восточнее Красноармейска в ДНР, соединяющую город с Константиновкой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250217/vs-1999766852.html

красноармейск

донецкая народная республика

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, владимир рогов