https://ria.ru/20250217/dnr-1999764305.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 17.02.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Российские военные продолжают удерживать инициативу по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.02.2025

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специальная военная операция на украине

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денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские военные продолжают удерживать инициативу по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Инициатива по-прежнему остается за Вооруженными силами РФ. Это касается практически всей линии фронта. Где-то больше интенсивность, где-то меньше. Это связано еще и с грамотным, выверенным ходом боевых действий, то есть исходя из решений командования", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что на великоновоселковском направлении идет увеличение зоны контроля российских подразделений, которые не дают противнику закрепиться на новых территориях. "Карман кураховский так называемый, который образовался в результате продвижения наших подразделений. История с этим карманом подходит к логическому завершению. И сейчас мы видим - развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы. Перспектив каких-то у противника там не остается. Мы видим планомерное продвижение вперед и слаженность подразделений", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250216/poteri-1999712927.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, безопасность