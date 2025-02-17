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На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.02.2025
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09:33 17.02.2025 (обновлено: 12:03 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/delo-1999756592.html
На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело
На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.02.2025
На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на заместителя врио губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства региона... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:33:00+03:00
2025-02-17T12:03:00+03:00
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происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на заместителя врио губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ."В отношении Рачаловского… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий в ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям."Оперативниками установлено, что Рачаловский… обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 миллионов рублей похищены", - говорится в сообщении.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. Уточнялось, что правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ростовская область, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ростовская область, Россия
На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

На замглавы Ростовской области Рачаловского завели дело о превышении полномочий

© Фото : Константин Рачаловский/TelegramКонстантин Рачаловский
Константин Рачаловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Константин Рачаловский/Telegram
Константин Рачаловский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на заместителя врио губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
"В отношении Рачаловского… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий в ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.
"Оперативниками установлено, что Рачаловский… обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 миллионов рублей похищены", - говорится в сообщении.
В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. Уточнялось, что правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.
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