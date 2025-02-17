https://ria.ru/20250217/delo-1999756592.html

На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело - РИА Новости, 17.02.2025

На замминистра сельского хозяйства Ростовской области возбудили дело

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на заместителя врио губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства региона... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:33:00+03:00

2025-02-17T09:33:00+03:00

2025-02-17T12:03:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено на заместителя врио губернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ."В отношении Рачаловского… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "е" части 3 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники УФСБ России по Ростовской области выявили и пресекли противоправную деятельность Рачаловского. По данным правоохранителей, он причастен к превышению должностных полномочий в ходе реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а именно к незаконному выделению средств государственной поддержки сельхозпредприятиям."Оперативниками установлено, что Рачаловский… обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 миллионов рублей похищены", - говорится в сообщении.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщали, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. Уточнялось, что правительство Ростовской области оказывает содействие следствию.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ростовская область, россия