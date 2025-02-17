https://ria.ru/20250217/deepseek-1999832062.html

В китайском Шэньчжэне внедрили 70 цифровых сотрудников на базе DeepSeek

В китайском Шэньчжэне внедрили 70 цифровых сотрудников на базе DeepSeek - РИА Новости, 17.02.2025

В китайском Шэньчжэне внедрили 70 цифровых сотрудников на базе DeepSeek

Власти китайского города Шэньчжэнь внедрили 70 цифровых сервисов, которые работают на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании DeepSeek, пишет китайское... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:22:00+03:00

2025-02-17T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Власти китайского города Шэньчжэнь внедрили 70 цифровых сервисов, которые работают на базе искусственного интеллекта (ИИ) от компании DeepSeek, пишет китайское государственное издание Global Times в понедельник. "Семьдесят цифровых сотрудников были развернуты в 11 функциональных областях, повышая эффективность экосистемы государственных услуг, в том числе в документообороте, коммунальных услугах, чрезвычайных ситуациях, развитии бизнеса и продвижении инвестиций", - пишет издание. Сообщается, что власти района Футянь города Шэньчжэнь в южной китайской провинции Гуандун внедрили цифровые сервисы, которые основаны на базе ИИ-ассистента от компании DeepSeek, чтобы повысить эффективность административных рабочих процессов. Нововведение позволило сократить время создания персонализированного контента с пяти дней до нескольких минут, точность обработки запросов выросла с 70% до 95%, а а показатель своевременного выполнения услуг вырос на 25%. Отмечается, что власти района также представили первую в Китае нормативно-правовую базу по эксплуатации ИИ в деятельности правительства, в которой описывается, как закупать и использовать ИИ для государственных нужд. Шэньчжэнь с населением около 14 миллионов человек входит в десятку крупнейших городов Китая. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В августе 2023 года в Китае в силу вступили временные меры властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта. Они предусматривают, что генерируемый ИИ контент должен воплощать основные социалистические ценности, не ставить под угрозу национальную безопасность, не содержать пропаганду терроризма и насилия, порнографию, ложную и вредоносную информацию.

https://ria.ru/20250129/alibaba-1996061822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай, гуандун, сша, apple, nasdaq