https://ria.ru/20250217/chasy-1999737027.html

В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области

В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области - РИА Новости, 17.02.2025

В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области

Ядерные часы, обладающие такой точностью, что позволят человечеству приступить к научному изучению ранее недоступных областей, могут появиться в России в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:34:00+03:00

2025-02-17T02:34:00+03:00

2025-02-17T11:43:00+03:00

технологии

россия

сергей донченко

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МОСКВА 17 фев — РИА Новости. Ядерные часы, обладающие такой точностью, что позволят человечеству приступить к научному изучению ранее недоступных областей, могут появиться в России в 2030-2032 годах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко."Реально можно ожидать, что уже не прототип, а экспериментальный образец, если быть оптимистом, появится, наверное, где-то в 2030-2032 годах. Пессимистом не хотелось бы быть", — сказал Донченко. По его словам, сейчас ученые находятся на этапе создания прототипа часов и выбора направлений, по которым такие часы можно было бы создать. Потенциальная точность ядерных часов может составить 20-21 знак после запятой. Донченко рассказал, что переход для таких часов нашли немецкие ученые из PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Федеральный физико-технический институт. — Прим. ред.). После этого ведущие страны приступили к разработке ядерных часов. Для их создания требуются новые технологии, например, лазеры в особом диапазоне длин волн, которых нет ни у кого в мире, а также специализированные чистые материалы, которые пока удалось получить только в России. "Ядерные часы позволят многие вещи решить. Не только для экономики страны, но и фундаментальные. Все расчеты показывают, что если у вас такие стабильные часы, то можно вести исследования в области подтверждения темной материи. То есть это совсем мы переходим в новый порядок понимания Вселенной и вообще жизни. Поэтому появление такого точного инструмента позволит создать те направления в науке, которые мы до конца еще не понимаем", — добавил Донченко.

https://ria.ru/20250128/chasy-1995980681.html

https://ria.ru/20241121/nauka-1984836489.html

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технологии, россия, сергей донченко