https://ria.ru/20250217/buterbrodeks-1999748915.html

"Бутербродекс" во второй половине января снизился на 0,2 пункта

"Бутербродекс" во второй половине января снизился на 0,2 пункта - РИА Новости, 17.02.2025

"Бутербродекс" во второй половине января снизился на 0,2 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января снизился на РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:11:00+03:00

2025-02-17T08:11:00+03:00

2025-02-17T08:11:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине января снизился на 0,2 пункта и составил 158,2 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 16 по 31 января средний чек вырос по сыру (на 2,2%, до 236 рублей), сливочному маслу (на 0,8%, до 238 рублей), кофе (на 0,5%, до 215 рублей) и ветчине (на 0,4%, до 253 рублей). Снизился он по огурцам (на 2,9%, до 232 рублей) и батону (на 2,1%, до 46 рублей). Остался прежним по сахару (71 рубль). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 0,2 пункта - до 158,2 пункта.

https://ria.ru/20250215/ikra-1999534157.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия