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Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину - РИА Новости, 17.02.2025
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину
Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:48:00+03:00
2025-02-17T02:48:00+03:00
2025-02-17T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times."Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже (Владимир. — Прим. ред.) Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями", — написал он.Ранее Кларксон систематически критиковал британского премьера, называя его "кошмаром для фермеров" из-за неоднозначной политики правительства в отношении налога на наследство, а также публично высмеивал Стармера за то, что тот пролетел на самолете около четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789290883.html
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в мире, владимир путин, джереми кларксон, россия, кир стармер
В мире, Владимир Путин, Джереми Кларксон, Россия, Кир Стармер
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину
Джереми Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина