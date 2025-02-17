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Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину - РИА Новости, 17.02.2025
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02:48 17.02.2025
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Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину - РИА Новости, 17.02.2025
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину
Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:48:00+03:00
2025-02-17T02:48:00+03:00
в мире
владимир путин
джереми кларксон
россия
кир стармер
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.&quot;Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже (Владимир. — Прим. ред.) Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями&quot;, — написал он.Ранее Кларксон систематически критиковал британского премьера, называя его "кошмаром для фермеров" из-за неоднозначной политики правительства в отношении налога на наследство, а также публично высмеивал Стармера за то, что тот пролетел на самолете около четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.
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в мире, владимир путин, джереми кларксон, россия, кир стармер
В мире, Владимир Путин, Джереми Кларксон, Россия, Кир Стармер
Знаменитый британский ведущий предложил неожиданную должность Путину

Джереми Кларксон предложил назначить премьером Британии Путина

© Фото : ITV1/Rachel JosephДжереми Кларксон
Джереми Кларксон - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : ITV1/Rachel Joseph
Джереми Кларксон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Знаменитый британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что предпочел бы видеть на посту главы британского правительства вместо действующего премьер-министра Кира Стармера президента России Владимира Путина или других мировых лидеров. Об этом он написал в своей авторской колонке для газеты The Sunday Times.
«

"Я бы предпочел любого мирового лидера тому имбецилу, который сейчас у власти. Трамп, Мелони, даже (Владимир. — Прим. ред.) Путин: я бы поприветствовал любого из них с распростертыми объятиями", — написал он.

Ранее Кларксон систематически критиковал британского премьера, называя его "кошмаром для фермеров" из-за неоднозначной политики правительства в отношении налога на наследство, а также публично высмеивал Стармера за то, что тот пролетел на самолете около четырех тысяч километров для участия в Саммите по изменению климата.
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