https://ria.ru/20250217/brendy-1999837596.html

Минпромторг не планирует поощрять возвращение иностранных брендов

Минпромторг не планирует поощрять возвращение иностранных брендов - РИА Новости, 17.02.2025

Минпромторг не планирует поощрять возвращение иностранных брендов

Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:37:00+03:00

2025-02-17T14:37:00+03:00

2025-02-17T15:06:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной. Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей", - сказали в Минпромторге РФ. В министерстве отметили, что ни один иностранный бренд не был "изгнан" с российского рынка. Минпромторг РФ считает, что тренд на развитие российских национальных брендов, поддерживаемый государством, продолжится. В частности, на это направлен законопроект "о российской полке".В Минпромторге РФ напомнили, что ряд иностранных брендов в 2022-2023 годах самостоятельно приняли решение об уходе из России. Такая практика является недобросовестной, поскольку были нарушены контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, что привело к снижению их заполняемости."По просьбе собственников торговых центров Минпромторг России подключился к вопросу увеличения трафика и заполняемости торговой недвижимости. Были разработаны стимулирующие меры. Совместными усилиями мы смогли добиться весомых результатов - вакантные площади стали активно заполняться российскими брендами, социальной инфраструктурой и прочим. Трафик был восстановлен", - подчеркнули в Минпромторге.В ведомстве добавили, что на сегодня заполняемость торговых центров достигла доковидных значений. Так, доля вакантных площадей находится на уровне 8-10% по России.Российский бизнес смог в очень сжатые сроки не просто заполнить освободившиеся площади в ТЦ, но и произвести полный ребрендинг и адаптировать концепцию своих бизнес-моделей. Сейчас в ведущих ТЦ по всей стране доминируют именно российские бренды, отметили в министерстве.

https://realty.ria.ru/20250211/laksheri-brendy-1998609035.html

https://ria.ru/20250206/politika-1997689061.html

https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995951505.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)