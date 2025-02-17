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В долине Москвы-реки нашли погибших бобров
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров - РИА Новости, 17.02.2025
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров
Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:01:00+03:00
2025-02-17T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динара Каюмова."Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров: они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник "Коломенское", — рассказала она.По словам Каюмовой, эксперты возьмут все необходимые анализы вместе с уполномоченными представителями органов и специальных служб. Кроме того, специалисты проведут вскрытие, чтобы выяснить причину гибели бобров.
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москва, россия, происшествия, москва-река
Москва, Россия, Происшествия, Москва-река
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров, причины гибели устанавливаются