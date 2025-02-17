Рейтинг@Mail.ru
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 17.02.2025 (обновлено: 21:12 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bobry-1999918530.html
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров - РИА Новости, 17.02.2025
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров
Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:01:00+03:00
2025-02-17T21:12:00+03:00
москва
россия
происшествия
москва-река
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_0:258:2464:1644_1920x0_80_0_0_a80abbb5e0caa1c564af2b32125a17f8.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динара Каюмова.&quot;Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров: они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник &quot;Коломенское&quot;, — рассказала она.По словам Каюмовой, эксперты возьмут все необходимые анализы вместе с уполномоченными представителями органов и специальных служб. Кроме того, специалисты проведут вскрытие, чтобы выяснить причину гибели бобров.
https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_120:0:2421:1726_1920x0_80_0_0_b08b335bf0f05d654372b0beae3d59f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия, москва-река
Москва, Россия, Происшествия, Москва-река
В долине Москвы-реки нашли погибших бобров

В долине Москвы-реки нашли погибших бобров, причины гибели устанавливаются

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБобр
Бобр - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Бобр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динара Каюмова.
«

"Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров: они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник "Коломенское", — рассказала она.

По словам Каюмовой, эксперты возьмут все необходимые анализы вместе с уполномоченными представителями органов и специальных служб. Кроме того, специалисты проведут вскрытие, чтобы выяснить причину гибели бобров.
Массовый выброс азовок после разлива мазута в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Число погибших после ЧП с мазутом дельфинов увеличилось
7 февраля, 23:46
 
МоскваРоссияПроисшествияМосква-река
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала