https://ria.ru/20250217/bobry-1999918530.html

В долине Москвы-реки нашли погибших бобров

В долине Москвы-реки нашли погибших бобров - РИА Новости, 17.02.2025

В долине Москвы-реки нашли погибших бобров

Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:01:00+03:00

2025-02-17T20:01:00+03:00

2025-02-17T21:12:00+03:00

москва

россия

происшествия

москва-река

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1873022182_0:258:2464:1644_1920x0_80_0_0_a80abbb5e0caa1c564af2b32125a17f8.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Погибших бобров нашли в долине Москвы-реки, причины гибели животных установят специалисты, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Динара Каюмова."Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров: они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник "Коломенское", — рассказала она.По словам Каюмовой, эксперты возьмут все необходимые анализы вместе с уполномоченными представителями органов и специальных служб. Кроме того, специалисты проведут вскрытие, чтобы выяснить причину гибели бобров.

https://ria.ru/20250207/delfiny-1998090304.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, москва-река