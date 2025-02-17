https://ria.ru/20250217/blinovskaya-1999832470.html
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму - РИА Новости, 17.02.2025
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской принял обеспечительные меры, наложив арест на ее имущество, в частности на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:22:00+03:00
2025-02-17T14:22:00+03:00
2025-02-17T15:38:00+03:00
москва
елена блиновская
московская область (подмосковье)
bentley motors
lamborghini
происшествия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской принял обеспечительные меры, наложив арест на ее имущество, в частности на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также на автомобили Bentley и Lamborghini, следует из опубликованного определения суда.По ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, арест наложили на земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум Парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве — на улице Серпуховский Вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental (стоимостью более 23 миллионов рублей) и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).Суд также запретил собственнику имущества и другим лицам, "действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться указанным имуществом". Кроме того, ГИБДД запретили производить регистрационные действия с арестованными авто, а органам Росреестра — осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов недвижимости.Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.На прошлой неделе прокурор потребовал для Блиновской шесть лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься предпринимательской деятельностью.
https://ria.ru/20250203/blinovskaya-1997174162.html
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997475636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, елена блиновская, московская область (подмосковье), bentley motors, lamborghini, происшествия
Москва, Елена Блиновская, Московская область (Подмосковье), Bentley Motors, Lamborghini, Происшествия
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
Суд арестовал автомобили и недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве "королевы марафонов" Елены Блиновской принял обеспечительные меры, наложив арест на ее имущество, в частности на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также на автомобили Bentley и Lamborghini, следует из опубликованного определения суда.
По ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, арест наложили на земельный участок в Истринском районе Подмосковья
, здание в дачном поселке "Миллениум Парк" в городском округе Истра
, три помещения в Москве
— на улице Серпуховский Вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей), земельный участок в Ялте
, автомобили Bentley
Continental (стоимостью более 23 миллионов рублей) и Lamborghini
Urus (около 25 миллионов рублей).
Суд также запретил собственнику имущества и другим лицам, "действующим от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться указанным имуществом". Кроме того, ГИБДД запретили производить регистрационные действия с арестованными авто, а органам Росреестра — осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов недвижимости.
Суд в ноябре признал "королеву марафонов" банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.
Кроме того, как считает следствие, подсудимая совершила неправомерный оборот средств платежей, получив доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам этих организаций для легализации денег.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям.
На прошлой неделе прокурор потребовал для Блиновской шесть лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься предпринимательской деятельностью.