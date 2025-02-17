https://ria.ru/20250217/biryukov-1999755432.html

Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве

Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 17.02.2025

Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют около 680 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:30:00+03:00

2025-02-17T09:30:00+03:00

2025-02-17T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют около 680 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 - плоские наплавляемые крыши и 333 - металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновят в Центральном административном округе - 207, Восточном - 65, Северном - 65. "Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил Бирюков. По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.

https://ria.ru/20250213/biryukov-1999014148.html

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петр бирюков, капремонт в москве, общество