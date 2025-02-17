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Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025
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09:31 17.02.2025 (обновлено: 10:20 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии
Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:31:00+03:00
2025-02-17T10:20:00+03:00
россия
технологии
правительство рф
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено. &lt;…&gt; Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году", — сообщили в аппарате Григоренко.Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС)."С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", — пояснил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.Там напомнили, что биометрические образцы — фотоизображения, записи голоса — хранятся в ЕБС в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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россия, технологии, правительство рф
Россия, Технологии, Правительство РФ
Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии

Правительство утвердило посадку на поезд по биометрии, другие способы сохранятся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТурникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии
Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Турникет с новой системой для оплаты проезда по биометрии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено. <…> Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году", — сообщили в аппарате Григоренко.
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Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС).
"С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", — пояснил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
Там напомнили, что биометрические образцы — фотоизображения, записи голоса — хранятся в ЕБС в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.
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