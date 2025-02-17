https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html

Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии

Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии - РИА Новости, 17.02.2025

Правительство утвердило правила посадки на поезд по биометрии

Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:31:00+03:00

2025-02-17T09:31:00+03:00

2025-02-17T10:20:00+03:00

россия

технологии

правительство рф

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство утвердило применение биометрии для посадки на поезд, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко."Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено. <…> Предполагается, что закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году", — сообщили в аппарате Григоренко.Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы (ЕБС)."С запуском сервиса у пассажиров поездов появится возможность отправляться в путешествие, используя свои биометрические данные. При этом биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги", — пояснил Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.Там напомнили, что биометрические образцы — фотоизображения, записи голоса — хранятся в ЕБС в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.

https://ria.ru/20250109/biometrija-1992885472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, технологии, правительство рф