https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999860645.html

Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025

Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:32:00+03:00

2025-02-17T16:32:00+03:00

2025-02-17T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна, кровля и потолок. В хуторе Церковный Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия — осколками посечены три грузовых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации дрона посечен забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. Кроме того, повреждена линия электропередачи, в результате несколько домовладений временно остаются без света.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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шебекино

белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины