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Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:32:00+03:00
2025-02-17T16:32:00+03:00
2025-02-17T16:32:00+03:00
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белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна, кровля и потолок. В хуторе Церковный Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия — осколками посечены три грузовых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации дрона посечен забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. Кроме того, повреждена линия электропередачи, в результате несколько домовладений временно остаются без света.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ повредили сельхозпредприятие, дом и ЛЭП в Белгородской области