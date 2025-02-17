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Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999860645.html
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 17.02.2025
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:32:00+03:00
2025-02-17T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна, кровля и потолок. В хуторе Церковный Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия — осколками посечены три грузовых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации дрона посечен забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. Кроме того, повреждена линия электропередачи, в результате несколько домовладений временно остаются без света.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ повредили сельхозпредприятие, дом и ЛЭП в Белгородской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Сельхозпредприятие, частный дом и ЛЭП повреждены в трех населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Три населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон ударил по частному дому — повреждены окна, кровля и потолок. В хуторе Церковный Белгородского района беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия — осколками посечены три грузовых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате детонации дрона посечен забор частного дома и выбиты окна в хозпостройках. Кроме того, повреждена линия электропередачи, в результате несколько домовладений временно остаются без света.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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