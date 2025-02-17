https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999746415.html

ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025

ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T07:21:00+03:00

2025-02-17T07:21:00+03:00

2025-02-17T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

азовское море

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету "Нептун", сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Над Азовским морем уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250217/pokholodanie-1999746037.html

азовское море

россия

краснодарский край

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безопасность, азовское море, россия, краснодарский край