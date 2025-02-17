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ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 17.02.2025 (обновлено: 11:43 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999746415.html
ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.02.2025
ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T07:21:00+03:00
2025-02-17T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету "Нептун", сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — рассказали в ведомстве.Как уточняется:Над Азовским морем уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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азовское море
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безопасность, азовское море, россия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Россия, Краснодарский край
ПВО за ночь сбила 90 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили 60 беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над территорией России, Азовским и Черным морями 90 украинских беспилотников, а также ракету "Нептун", сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.

Как уточняется:
  • 38 беспилотников сбили над Азовским морем;
  • 24 — над Краснодарским краем;
  • 15 — над Крымом;
  • семь — над Черным морем;
  • по два – над Курской и Ростовской областями;
  • по одному — над Брянской и Белгородской областями.
Над Азовским морем уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".
Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАзовское мореРоссияКраснодарский край
 
 
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