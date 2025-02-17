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При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 17.02.2025 (обновлено: 03:18 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999738043.html
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2025
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:03:00+03:00
2025-02-17T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев."Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона", — написал он.Как уточнил Кондратьев, при падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. В большинстве из них выбиты окна. Травм получила женщина, ей оказали первую медпомощь.На место направлены все специальные службы. Муниципалитету поручено оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, северский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Вениамин Кондратьев
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

Кондратьев: при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

© Фото : Сергей Лесь | глава Крымского района/TelegramАвтомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Краснодарском крае
Автомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Сергей Лесь | глава Крымского района/Telegram
Автомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона", — написал он.
Как уточнил Кондратьев, при падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. В большинстве из них выбиты окна.
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Травм получила женщина, ей оказали первую медпомощь.
На место направлены все специальные службы. Муниципалитету поручено оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайСеверский районВениамин Кондратьев
 
 
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