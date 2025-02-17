https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999738043.html
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2025
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:03:00+03:00
2025-02-17T03:03:00+03:00
2025-02-17T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
северский район
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983886201_0:149:1105:770_1920x0_80_0_0_f30819ec38ce68e9261ce15622c483f1.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев."Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона", — написал он.Как уточнил Кондратьев, при падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. В большинстве из них выбиты окна. Травм получила женщина, ей оказали первую медпомощь.На место направлены все специальные службы. Муниципалитету поручено оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html
https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999734946.html
краснодарский край
северский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983886201_0:0:1027:770_1920x0_80_0_0_c61e0a21a9fdde749d6b4edf06700206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, северский район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Северский район, Вениамин Кондратьев
При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
Кондратьев: при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина