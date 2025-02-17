https://ria.ru/20250217/bespilotniki-1999738043.html

При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2025

При массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина

Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:03:00+03:00

2025-02-17T03:03:00+03:00

2025-02-17T03:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

северский район

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983886201_0:149:1105:770_1920x0_80_0_0_f30819ec38ce68e9261ce15622c483f1.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае, повреждены 12 домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев."Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона", — написал он.Как уточнил Кондратьев, при падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. В большинстве из них выбиты окна. Травм получила женщина, ей оказали первую медпомощь.На место направлены все специальные службы. Муниципалитету поручено оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250205/pozhar-1997413368.html

https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999734946.html

краснодарский край

северский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, северский район, вениамин кондратьев