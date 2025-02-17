https://ria.ru/20250217/berlin-1999828161.html
В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы
В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы - РИА Новости, 17.02.2025
В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы
Мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций, а также того, что большая часть замороженных активов РФ находится... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:10:00+03:00
2025-02-17T14:10:00+03:00
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций, а также того, что большая часть замороженных активов РФ находится именно в ЕС, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, выразив уверенность, что Европа будет присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта.По его словам, Европа играет важную роль в вопросе урегулирования конфликта, потому что большая часть замороженных российских активов находится именно в Европе. В качестве довода он также привел антироссийские санкции, введенные Европейским союзом, и тот факт, что Европа является крупным сторонником Украины."Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров", - сказал на брифинге Фишер.По его словам, "мирные переговоры без участия Европы не имеют смысла"."Поскольку во многих аспектах именно от Европы зависит, как мы будем все это решать. Речь идет о санкциях, замороженных активах, гарантиях безопасности. Поэтому я не вижу, как Европа могла бы не участвовать в этих переговорах", - заключил Фишер.
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в мире, украина, европа, германия, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Германия, Евросоюз
В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы
Представитель МИД ФРГ Фишер: переговоры по Украине без Европы не имеют смысла
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций, а также того, что большая часть замороженных активов РФ находится именно в ЕС, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, выразив уверенность, что Европа будет присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта.
По его словам, Европа
играет важную роль в вопросе урегулирования конфликта, потому что большая часть замороженных российских активов находится именно в Европе. В качестве довода он также привел антироссийские санкции, введенные Европейским союзом, и тот факт, что Европа является крупным сторонником Украины
.
"Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров", - сказал на брифинге Фишер.
По его словам, "мирные переговоры без участия Европы не имеют смысла".
"Поскольку во многих аспектах именно от Европы зависит, как мы будем все это решать. Речь идет о санкциях, замороженных активах, гарантиях безопасности. Поэтому я не вижу, как Европа могла бы не участвовать в этих переговорах", - заключил Фишер.