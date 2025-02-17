https://ria.ru/20250217/berlin-1999828161.html

В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы

В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы - РИА Новости, 17.02.2025

В Германии заявили о бессмысленности переговоров по Украине без Европы

Мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций, а также того, что большая часть замороженных активов РФ находится... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:10:00+03:00

2025-02-17T14:10:00+03:00

2025-02-17T14:23:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Мирные переговоры по Украине без участия Европы не имеют смысла на фоне европейских санкций, а также того, что большая часть замороженных активов РФ находится именно в ЕС, заявил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер, выразив уверенность, что Европа будет присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта.По его словам, Европа играет важную роль в вопросе урегулирования конфликта, потому что большая часть замороженных российских активов находится именно в Европе. В качестве довода он также привел антироссийские санкции, введенные Европейским союзом, и тот факт, что Европа является крупным сторонником Украины."Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров", - сказал на брифинге Фишер.По его словам, "мирные переговоры без участия Европы не имеют смысла"."Поскольку во многих аспектах именно от Европы зависит, как мы будем все это решать. Речь идет о санкциях, замороженных активах, гарантиях безопасности. Поэтому я не вижу, как Европа могла бы не участвовать в этих переговорах", - заключил Фишер.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999741631.html

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в мире, украина, европа, германия, евросоюз