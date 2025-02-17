Рейтинг@Mail.ru
Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 17.02.2025 (обновлено: 19:23 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bbc-1999910288.html
Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне
Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 17.02.2025
Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне
Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне, которую они... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:16:00+03:00
2025-02-17T19:23:00+03:00
в мире
израиль
лондон
ливан
би-би-си
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999911420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5770d7d7256adb4bea6065a1b30fa9b3.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне, которую они обвиняют в причастности к геноциду палестинцев, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте движения Palestine Action. "Сегодня активисты Palestine Action нацелились на штаб-квартиру Би-би-си (на улице – ред.) Портленд-плейс в Лондоне. Они покрыли здание кроваво красной краской и разбили окна в протест против продолжающегося соучастия Би-би-си в геноциде палестинцев за счет укрепившегося произраильского уклона (при освещении конфликта - ред.)", - сказано там. По заявлению Palestine Action, красная краска символизирует "ответственность корпорации за пролитую в Газе кровь". Активисты утверждают, что Би-би-си причастна к "обелению совершенных Израилем зверств" путем необъективного освещения происходящих событий. Они обвиняют компанию в преуменьшении масштабов "насилия Израиля над палестинцами" и в непредоставлении "платформы для палестинских голосов", говорится в релизе. Отмечается, что это стало второй акцией Palestine Action против Би-би-си. В конце 2023 года Би-би-си столкнулась со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Телеканал Al Jazeera сообщал, что сами журналисты британской телерадиокорпорации обвинили ее двойных стандартах, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян. Би-би-си все обвинения отвергала. Вместе с этим в конце 2023 года общественность в Британии критиковала корпорацию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. После этого штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20241128/parad-1986330345.html
https://ria.ru/20241113/amsterdam-1983633323.html
https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html
https://ria.ru/20250212/britaniya-1998900470.html
израиль
лондон
ливан
палестина
сектор газа
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999911420_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f83f68525f2772f30958faac843dec7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, лондон, ливан, би-би-си, хамас, палестина, сектор газа, великобритания
В мире, Израиль, Лондон, Ливан, Би-би-си, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Великобритания
Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне

Пропалестинские активисты разбили окна в штаб-квартире Би-би-си в Лондоне

© Getty Images / Jordan Pettitt - PA ImagesПропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 17 февраля 2025
Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Jordan Pettitt - PA Images
Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 17 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне, которую они обвиняют в причастности к геноциду палестинцев, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте движения Palestine Action.
"Сегодня активисты Palestine Action нацелились на штаб-квартиру Би-би-си (на улице – ред.) Портленд-плейс в Лондоне. Они покрыли здание кроваво красной краской и разбили окна в протест против продолжающегося соучастия Би-би-си в геноциде палестинцев за счет укрепившегося произраильского уклона (при освещении конфликта - ред.)", - сказано там.
Пропалестинские активисты прервали парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Пропалестинские активисты прервали парад в Нью-Йорке
28 ноября 2024, 20:41
По заявлению Palestine Action, красная краска символизирует "ответственность корпорации за пролитую в Газе кровь". Активисты утверждают, что Би-би-си причастна к "обелению совершенных Израилем зверств" путем необъективного освещения происходящих событий. Они обвиняют компанию в преуменьшении масштабов "насилия Израиля над палестинцами" и в непредоставлении "платформы для палестинских голосов", говорится в релизе.
Отмечается, что это стало второй акцией Palestine Action против Би-би-си.
В конце 2023 года Би-би-си столкнулась со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Телеканал Al Jazeera сообщал, что сами журналисты британской телерадиокорпорации обвинили ее двойных стандартах, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян. Би-би-си все обвинения отвергала.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции
13 ноября 2024, 23:07
Вместе с этим в конце 2023 года общественность в Британии критиковала корпорацию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. После этого штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Трамп подписал указ о депортации иностранцев, поддерживающих Палестину
30 января, 15:32
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Самолет с флагом Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Британии раскритиковали выдачу убежища палестинцам по украинской схеме
12 февраля, 16:35
 
В миреИзраильЛондонЛиванБи-би-сиХАМАСПалестинаСектор ГазаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала