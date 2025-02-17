https://ria.ru/20250217/bbc-1999910288.html

Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне

Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне - РИА Новости, 17.02.2025

Пропалестинские активисты облили краской штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне

Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне, которую они... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:16:00+03:00

2025-02-17T19:16:00+03:00

2025-02-17T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Пропалестинские активисты облили красной краской и разбили окна в штаб-квартире британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне, которую они обвиняют в причастности к геноциду палестинцев, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте движения Palestine Action. "Сегодня активисты Palestine Action нацелились на штаб-квартиру Би-би-си (на улице – ред.) Портленд-плейс в Лондоне. Они покрыли здание кроваво красной краской и разбили окна в протест против продолжающегося соучастия Би-би-си в геноциде палестинцев за счет укрепившегося произраильского уклона (при освещении конфликта - ред.)", - сказано там. По заявлению Palestine Action, красная краска символизирует "ответственность корпорации за пролитую в Газе кровь". Активисты утверждают, что Би-би-си причастна к "обелению совершенных Израилем зверств" путем необъективного освещения происходящих событий. Они обвиняют компанию в преуменьшении масштабов "насилия Израиля над палестинцами" и в непредоставлении "платформы для палестинских голосов", говорится в релизе. Отмечается, что это стало второй акцией Palestine Action против Би-би-си. В конце 2023 года Би-би-си столкнулась со шквалом критики на фоне обвинений в предвзятости освещаемого палестино-израильского конфликта. Телеканал Al Jazeera сообщал, что сами журналисты британской телерадиокорпорации обвинили ее двойных стандартах, заявив, что больше внимания уделяется жертвам среди израильтян. Би-би-си все обвинения отвергала. Вместе с этим в конце 2023 года общественность в Британии критиковала корпорацию за отказ называть членов палестинского движения ХАМАС террористами. После этого штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне облили красной краской. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

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https://ria.ru/20241113/amsterdam-1983633323.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html

https://ria.ru/20250212/britaniya-1998900470.html

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в мире, израиль, лондон, ливан, би-би-си, хамас, палестина, сектор газа, великобритания