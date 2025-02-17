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СК возбудил дело после получения мальчиком травм в бассейне в Москве
СК возбудил дело после получения мальчиком травм в бассейне в Москве - РИА Новости, 17.02.2025
СК возбудил дело после получения мальчиком травм в бассейне в Москве
Уголовное дело возбуждено после происшествия с мальчиком, который получил травмы, не сумев выбраться из бассейна на юго-западе Москвы, сообщается в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:51:00+03:00
2025-02-17T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после происшествия с мальчиком, который получил травмы, не сумев выбраться из бассейна на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "По факту инцидента в столичном бассейне возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, 16 февраля в спортивном комплексе на улице Крупской мальчик не смог выбраться из бассейна и получил травмы. Он госпитализирован и получает медицинскую помощь. Следователи осматривает место происшествия, изымают записи с камер видеонаблюдения, уточнили в СК, добавив, что, предположительно, в момент происшествия занятие уже было завершено.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после получения мальчиком травм в бассейне в Москве
СК завел дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна в Москве