Рейтинг@Mail.ru
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 17.02.2025 (обновлено: 13:45 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/bank-1999750742.html
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 17.02.2025
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия
Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:33:00+03:00
2025-02-17T13:45:00+03:00
россия
москва
сбербанк россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.10 КоАП России, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", — сказано в документах. Как указано, инспектор Росгвардии провел несколько проверок здания межрегионального центра безопасности Банка России в Москве, при которых выявили нарушения. "Межрегиональный центр безопасности Банка России &lt;…&gt; осуществлял временное хранение оружия, собственником которого Банк России не является, при этом не имея лицензии (разрешения) на хранение оружия", — уточняется в документах. Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение двух единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года — двух единиц служебного оружия, принадлежащих ООО ЧОП "Регион Профи".Представители Центрального банка в суде вину не признали. В частности, пояснили, что при возбуждении дела об административном правонарушении административным органом не принято во внимание, что оружие, которое временно хранилось в Банке России, находилось на хранении в течение короткого промежутка времени (не более двух часов), исключительно на время пребывания инкассации ПАО "Сбербанк" для сдачи-приема ценностей, с целью соблюдения внутриобъектового режима, в том числе гарантии безопасного использования оружия, после чего добровольно выдано Банком России владельцу оружия. Ответчик посчитал, что в действиях Банка России отсутствует вина в совершении вменяемого ему административного правонарушения. Сумма назначенного штрафа не сообщается. Ответственность по вменяемой банку статье 20.10 КоАП (незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия) для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240916/sud-1972879859.html
https://ria.ru/20211004/shtraf-1752971924.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_6d94c8616c6ce772d8ed4ffe747c58fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сбербанк россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Москва, Сбербанк России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Суд оштрафовал Банк России за незаконное хранение оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.10 КоАП России, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", — сказано в документах.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Москве возбудили дело против конвоиров по делу о превышении полномочий
16 сентября 2024, 04:15
Как указано, инспектор Росгвардии провел несколько проверок здания межрегионального центра безопасности Банка России в Москве, при которых выявили нарушения.
"Межрегиональный центр безопасности Банка России <…> осуществлял временное хранение оружия, собственником которого Банк России не является, при этом не имея лицензии (разрешения) на хранение оружия", — уточняется в документах.
Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение двух единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года — двух единиц служебного оружия, принадлежащих ООО ЧОП "Регион Профи".
Представители Центрального банка в суде вину не признали. В частности, пояснили, что при возбуждении дела об административном правонарушении административным органом не принято во внимание, что оружие, которое временно хранилось в Банке России, находилось на хранении в течение короткого промежутка времени (не более двух часов), исключительно на время пребывания инкассации ПАО "Сбербанк" для сдачи-приема ценностей, с целью соблюдения внутриобъектового режима, в том числе гарантии безопасного использования оружия, после чего добровольно выдано Банком России владельцу оружия. Ответчик посчитал, что в действиях Банка России отсутствует вина в совершении вменяемого ему административного правонарушения.
Сумма назначенного штрафа не сообщается. Ответственность по вменяемой банку статье 20.10 КоАП (незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия) для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева перед зданием Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Енгалычеву за незаконную акцию
4 октября 2021, 12:40
 
РоссияМоскваСбербанк РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала