https://ria.ru/20250217/bank-1999750742.html

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия - РИА Новости, 17.02.2025

Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия

Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T08:33:00+03:00

2025-02-17T08:33:00+03:00

2025-02-17T13:45:00+03:00

россия

москва

сбербанк россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437556_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_521f3ea8971a23babfeb82d0b5195701.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Столичный суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать Центральный банк Российской Федерации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.10 КоАП России, и назначить административное наказание в виде административного штрафа", — сказано в документах. Как указано, инспектор Росгвардии провел несколько проверок здания межрегионального центра безопасности Банка России в Москве, при которых выявили нарушения. "Межрегиональный центр безопасности Банка России <…> осуществлял временное хранение оружия, собственником которого Банк России не является, при этом не имея лицензии (разрешения) на хранение оружия", — уточняется в документах. Так, 20 ноября 2023 года в комнате хранения оружия осуществлялось временное хранение двух единиц боевого ручного стрелкового оружия ПМ, принадлежащих ПАО "Сбербанк России", 17 апреля 2024 года — двух единиц служебного оружия, принадлежащих ООО ЧОП "Регион Профи".Представители Центрального банка в суде вину не признали. В частности, пояснили, что при возбуждении дела об административном правонарушении административным органом не принято во внимание, что оружие, которое временно хранилось в Банке России, находилось на хранении в течение короткого промежутка времени (не более двух часов), исключительно на время пребывания инкассации ПАО "Сбербанк" для сдачи-приема ценностей, с целью соблюдения внутриобъектового режима, в том числе гарантии безопасного использования оружия, после чего добровольно выдано Банком России владельцу оружия. Ответчик посчитал, что в действиях Банка России отсутствует вина в совершении вменяемого ему административного правонарушения. Сумма назначенного штрафа не сообщается. Ответственность по вменяемой банку статье 20.10 КоАП (незаконное изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия) для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240916/sud-1972879859.html

https://ria.ru/20211004/shtraf-1752971924.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сбербанк россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия