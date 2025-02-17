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На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина - РИА Новости, 17.02.2025
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18:35 17.02.2025 (обновлено: 18:42 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина - РИА Новости, 17.02.2025
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:35:00+03:00
2025-02-17T18:42:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения произошло возгорание легкового автомобиля... Движение затруднено на 1,7 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а также обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина

На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в Москве загорелся автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения произошло возгорание легкового автомобиля... Движение затруднено на 1,7 километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а также обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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