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На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина - РИА Новости, 17.02.2025
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:35:00+03:00
2025-02-17T18:35:00+03:00
2025-02-17T18:42:00+03:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения произошло возгорание легкового автомобиля... Движение затруднено на 1,7 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а также обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина
На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в Москве загорелся автомобиль