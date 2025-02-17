https://ria.ru/20250217/avtomobil-1999902223.html

На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина

На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина - РИА Новости, 17.02.2025

На Северо-Восточной хорде в Москве загорелась машина

Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:35:00+03:00

2025-02-17T18:35:00+03:00

2025-02-17T18:42:00+03:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возгорание машины произошло на Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Северо-Восточной хорде в районе Березовой аллеи в правой полосе движения произошло возгорание легкового автомобиля... Движение затруднено на 1,7 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города, а также обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20250216/pozhar-1999631292.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы