https://ria.ru/20250217/attento-1999930705.html

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто" - РИА Новости, 17.02.2025

В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"

Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:28:00+03:00

2025-02-17T21:28:00+03:00

2025-02-17T21:28:00+03:00

общество

здоровье - общество

свердловская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии, сообщили журналистам в территориальном органе Росздравнадзора по Свердловской области. Ранее издание Е1.RU сообщило, что в России "стало практически не найти" препарат "Аттенто", который назначают пациентам с эссенциальной гипертензией. "Лекарственный препарат "Аттенто" последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года. В связи с чем, согласно информации, размещенной в системе мониторинга движения лекарственных средств, на территории Свердловской области имеются остатки указанного лекарственного препарата в ограниченном количестве",- говорится в сообщении. При этом, на фармацевтическом рынке представлен широкий ассортимент гипотензивных комбинированных лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве. Росздравнадзор рекомендует пациентам, принимающим терапию, включающую лекарственный препарат "Аттенто", обратиться к лечащему врачу в целях подбора альтернативной терапии.

https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html

https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)