https://ria.ru/20250217/attento-1999930705.html
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто" - РИА Новости, 17.02.2025
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"
Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:28:00+03:00
2025-02-17T21:28:00+03:00
2025-02-17T21:28:00+03:00
общество
здоровье - общество
свердловская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии, сообщили журналистам в территориальном органе Росздравнадзора по Свердловской области. Ранее издание Е1.RU сообщило, что в России "стало практически не найти" препарат "Аттенто", который назначают пациентам с эссенциальной гипертензией. "Лекарственный препарат "Аттенто" последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года. В связи с чем, согласно информации, размещенной в системе мониторинга движения лекарственных средств, на территории Свердловской области имеются остатки указанного лекарственного препарата в ограниченном количестве",- говорится в сообщении. При этом, на фармацевтическом рынке представлен широкий ассортимент гипотензивных комбинированных лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве. Росздравнадзор рекомендует пациентам, принимающим терапию, включающую лекарственный препарат "Аттенто", обратиться к лечащему врачу в целях подбора альтернативной терапии.
https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html
https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_128:0:3200:2304_1920x0_80_0_0_1f3af3fe0002e5fcc21e852b91b747c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Свердловская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"
Росздравнадзор порекомендовал принимающим препарат "Аттенто" подобрать аналоги