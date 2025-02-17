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В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто" - РИА Новости, 17.02.2025
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21:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/attento-1999930705.html
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто" - РИА Новости, 17.02.2025
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"
Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:28:00+03:00
2025-02-17T21:28:00+03:00
общество
здоровье - общество
свердловская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии, сообщили журналистам в территориальном органе Росздравнадзора по Свердловской области. Ранее издание Е1.RU сообщило, что в России "стало практически не найти" препарат "Аттенто", который назначают пациентам с эссенциальной гипертензией. "Лекарственный препарат "Аттенто" последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года. В связи с чем, согласно информации, размещенной в системе мониторинга движения лекарственных средств, на территории Свердловской области имеются остатки указанного лекарственного препарата в ограниченном количестве",- говорится в сообщении. При этом, на фармацевтическом рынке представлен широкий ассортимент гипотензивных комбинированных лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве. Росздравнадзор рекомендует пациентам, принимающим терапию, включающую лекарственный препарат "Аттенто", обратиться к лечащему врачу в целях подбора альтернативной терапии.
https://ria.ru/20250217/preparat-1999807250.html
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общество, здоровье - общество, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Свердловская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с препаратом "Аттенто"

Росздравнадзор порекомендовал принимающим препарат "Аттенто" подобрать аналоги

© Depositphotos.com / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Depositphotos.com / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Препарат "Аттенто", назначаемый при гипертензии, последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года, пациентам, принимающим его, следует обратиться к врачу для подбора альтернативной терапии, сообщили журналистам в территориальном органе Росздравнадзора по Свердловской области.
Ранее издание Е1.RU сообщило, что в России "стало практически не найти" препарат "Аттенто", который назначают пациентам с эссенциальной гипертензией.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Вчера, 12:57
"Лекарственный препарат "Аттенто" последний раз поступал в гражданский оборот в сентябре 2023 года. В связи с чем, согласно информации, размещенной в системе мониторинга движения лекарственных средств, на территории Свердловской области имеются остатки указанного лекарственного препарата в ограниченном количестве",- говорится в сообщении.
При этом, на фармацевтическом рынке представлен широкий ассортимент гипотензивных комбинированных лекарственных препаратов, подчеркнули в ведомстве.
Росздравнадзор рекомендует пациентам, принимающим терапию, включающую лекарственный препарат "Аттенто", обратиться к лечащему врачу в целях подбора альтернативной терапии.
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21 января, 16:06
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСвердловская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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