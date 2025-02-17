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СМИ: израильская армия 18 февраля покинет большую часть юга Ливана - РИА Новости, 17.02.2025
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17:07 17.02.2025 (обновлено: 17:40 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/armija-1999874541.html
СМИ: израильская армия 18 февраля покинет большую часть юга Ливана
СМИ: израильская армия 18 февраля покинет большую часть юга Ливана - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: израильская армия 18 февраля покинет большую часть юга Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 февраля покинет южный Ливан в соответствии с соглашением о прекращении огня, однако некоторое количество военных останется на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:07:00+03:00
2025-02-17T17:40:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 февраля покинет южный Ливан в соответствии с соглашением о прекращении огня, однако некоторое количество военных останется на неопределенный срок на пяти стратегических позициях вблизи границы с Израилем, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военных."По окончании периода действия соглашения о прекращении огня в Ливане (18 февраля - ред.) ЦАХАЛ выведет большую часть своих сил, но сохранит присутствие на пяти стратегических позициях на территории Ливана, чтобы гарантировать, что "Хезболлах" не вернется к операциям на юге Ливана", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.По информации Kan, в течение последних двух с половиной месяцев, то есть с момента вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном, израильские военные продолжали действовать в южном Ливане, чтобы закрепить военные успехи, достигнуты в ходе наземного маневра."Военные обыскали почти каждый дом и каждый объект инфраструктуры "Хезболлах" на линии соприкосновения и даже в последние дни продолжали находить и уничтожать оружие. В ЦАХАЛ подчеркивают, что приграничные районы в значительной степени очищены от террористической инфраструктуры", - говорится в публикации новостной службы Kan.Отмечается, что израильские силы останутся на пяти стратегических позициях на неопределенный срок, пока не будет установлено, что "Хезболлах" не стремится ни к какой активности к югу от реки Литани.Официальный представитель израильского правительства Давид Менцер заявил журналистам в понедельник, что Израиль привержен соглашению о прекращении огня, а также привержен тому, чтобы обеспечивать его соблюдение со стороны "Хезболлах", имея ввиду, что на любое нарушение незамедлительно последует силовой ответ со стороны ЦАХАЛ. По словам Менцера, власти Ливана со своей стороны должны обеспечить полное выполнение соответствующих резолюций ООН, которые гласят, что южнее реки Литани запрещено присутствие каких-либо вооруженных формирований, которые не относятся к армии Ливана или миротворческим силам.Двадцать седьмого ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литании. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.
https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html
https://ria.ru/20250217/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
СМИ: израильская армия 18 февраля покинет большую часть юга Ливана

Kan: израильская армия 18 февраля уйдет с юга Ливана за исключением пяти точек

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 февраля покинет южный Ливан в соответствии с соглашением о прекращении огня, однако некоторое количество военных останется на неопределенный срок на пяти стратегических позициях вблизи границы с Израилем, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на военных.
"По окончании периода действия соглашения о прекращении огня в Ливане (18 февраля - ред.) ЦАХАЛ выведет большую часть своих сил, но сохранит присутствие на пяти стратегических позициях на территории Ливана, чтобы гарантировать, что "Хезболлах" не вернется к операциям на юге Ливана", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
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По информации Kan, в течение последних двух с половиной месяцев, то есть с момента вступления в силу режима прекращения огня с Ливаном, израильские военные продолжали действовать в южном Ливане, чтобы закрепить военные успехи, достигнуты в ходе наземного маневра.
"Военные обыскали почти каждый дом и каждый объект инфраструктуры "Хезболлах" на линии соприкосновения и даже в последние дни продолжали находить и уничтожать оружие. В ЦАХАЛ подчеркивают, что приграничные районы в значительной степени очищены от террористической инфраструктуры", - говорится в публикации новостной службы Kan.
Отмечается, что израильские силы останутся на пяти стратегических позициях на неопределенный срок, пока не будет установлено, что "Хезболлах" не стремится ни к какой активности к югу от реки Литани.
Официальный представитель израильского правительства Давид Менцер заявил журналистам в понедельник, что Израиль привержен соглашению о прекращении огня, а также привержен тому, чтобы обеспечивать его соблюдение со стороны "Хезболлах", имея ввиду, что на любое нарушение незамедлительно последует силовой ответ со стороны ЦАХАЛ. По словам Менцера, власти Ливана со своей стороны должны обеспечить полное выполнение соответствующих резолюций ООН, которые гласят, что южнее реки Литани запрещено присутствие каких-либо вооруженных формирований, которые не относятся к армии Ливана или миротворческим силам.
Двадцать седьмого ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литании. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля.
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