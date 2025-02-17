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Генерал-майора Росгвардии арестовали по делу о взятке

Генерал-майора Росгвардии арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 17.02.2025

Генерал-майора Росгвардии арестовали по делу о взятке

Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости в 235-ом гарнизонном военном суде. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:53:00+03:00

2025-02-17T18:53:00+03:00

2025-02-17T18:53:00+03:00

происшествия

москва

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россия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении взятки, сообщил РИА Новости в 235-ом гарнизонном военном суде. "Рябых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Иных деталей уголовного дела в суде не сообщили. Согласно карточке уголовного дела, вопрос об аресте Рябых рассматривали 14 февраля.

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия