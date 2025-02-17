https://ria.ru/20250217/anokhin-1999908490.html

Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины

Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины - РИА Новости, 17.02.2025

Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым обсудил повышение надежности... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:02:00+03:00

2025-02-17T19:02:00+03:00

2025-02-17T19:02:00+03:00

смоленская область

смоленская область

борис эбзеев

василий анохин

пао «россети центр»

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым обсудил повышение надежности электроснабжения в регионе, сообщил глава области в своем телеграм-канале. "Планируем активизировать работы по расширению и расчистке просек под линиями электропередачи, чтобы минимизировать риски отключений в случае погодных аномалий. Также готовимся к реализации масштабной федеральной программы обновления сетей в регионе, которая стартует в 2026-2028 годах и существенно снизит износ электросетевой инфраструктуры", – написал Анохин. Он добавил, что также в рамках встречи обсудили технологическое присоединение ряда строящихся и реконструирующихся объектов. Была достигнута договоренность, что смоленский филиал будет оперативно выполнять подключения к коммуникациям. "Уверен, плодотворность сотрудничества с энергетической компанией будет только расти, что повысит надежность электроснабжения, необходимого для динамичного развития нашего региона", — заявил глава региона. В завершение встречи он поблагодарил Эбзеева за помощь в ликвидации последствий снегопада и штормового ветра в начале зимы.

https://ria.ru/20250214/fok-1999438823.html

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смоленская область, борис эбзеев, василий анохин, пао «россети центр»