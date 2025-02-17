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Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины - РИА Новости, 17.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:02 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/anokhin-1999908490.html
Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины
Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины - РИА Новости, 17.02.2025
Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины
Губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым обсудил повышение надежности... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:02:00+03:00
2025-02-17T19:02:00+03:00
смоленская область
смоленская область
борис эбзеев
василий анохин
пао «россети центр»
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым обсудил повышение надежности электроснабжения в регионе, сообщил глава области в своем телеграм-канале. "Планируем активизировать работы по расширению и расчистке просек под линиями электропередачи, чтобы минимизировать риски отключений в случае погодных аномалий. Также готовимся к реализации масштабной федеральной программы обновления сетей в регионе, которая стартует в 2026-2028 годах и существенно снизит износ электросетевой инфраструктуры", – написал Анохин. Он добавил, что также в рамках встречи обсудили технологическое присоединение ряда строящихся и реконструирующихся объектов. Была достигнута договоренность, что смоленский филиал будет оперативно выполнять подключения к коммуникациям. "Уверен, плодотворность сотрудничества с энергетической компанией будет только расти, что повысит надежность электроснабжения, необходимого для динамичного развития нашего региона", — заявил глава региона. В завершение встречи он поблагодарил Эбзеева за помощь в ликвидации последствий снегопада и штормового ветра в начале зимы.
https://ria.ru/20250214/fok-1999438823.html
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смоленская область, борис эбзеев, василий анохин, пао «россети центр»
Смоленская область, Смоленская область, Борис Эбзеев, Василий Анохин, ПАО «Россети Центр»
Анохин и Эбзеев обсудили повышение надежности электроснабжения Смоленщины

Анохин: сотрудничество с "Россети Центр" повысит надежность электроснабжения

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин на встрече с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым обсудил повышение надежности электроснабжения в регионе, сообщил глава области в своем телеграм-канале.
"Планируем активизировать работы по расширению и расчистке просек под линиями электропередачи, чтобы минимизировать риски отключений в случае погодных аномалий. Также готовимся к реализации масштабной федеральной программы обновления сетей в регионе, которая стартует в 2026-2028 годах и существенно снизит износ электросетевой инфраструктуры", – написал Анохин.
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Он добавил, что также в рамках встречи обсудили технологическое присоединение ряда строящихся и реконструирующихся объектов. Была достигнута договоренность, что смоленский филиал будет оперативно выполнять подключения к коммуникациям.
"Уверен, плодотворность сотрудничества с энергетической компанией будет только расти, что повысит надежность электроснабжения, необходимого для динамичного развития нашего региона", — заявил глава региона.
В завершение встречи он поблагодарил Эбзеева за помощь в ликвидации последствий снегопада и штормового ветра в начале зимы.
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Смоленская областьСмоленская областьБорис ЭбзеевВасилий АнохинПАО «Россети Центр»
 
 
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