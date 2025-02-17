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Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения - РИА Новости, 17.02.2025
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15:59 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ankara-1999853702.html
Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения
Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения - РИА Новости, 17.02.2025
Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения
Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения в Анкаре в понедельник не поступало, заявил мэр турецкой столицы Мансур Яваш. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:59:00+03:00
2025-02-17T15:59:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения в Анкаре в понедельник не поступало, заявил мэр турецкой столицы Мансур Яваш. Землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре в понедельник, подземные толчки ощущались в домах, передавал ранее корреспондент РИА Новости. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) подземные толчки были на уровне 3,5 балла, эпицентр находился в районе Анкары Енимахалле на глубине 11.48 километров. "Я передаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения в Анкаре. На данный момент мы не получали никаких негативных сообщений (о последствиях землетрясения - ред.)", - написал Яваш в соцсети Х.
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в мире
В мире
Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения

Мэр Яваш: сообщений о жертвах после землетрясения в Анкаре не поступало

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения в Анкаре в понедельник не поступало, заявил мэр турецкой столицы Мансур Яваш.
Землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре в понедельник, подземные толчки ощущались в домах, передавал ранее корреспондент РИА Новости. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) подземные толчки были на уровне 3,5 балла, эпицентр находился в районе Анкары Енимахалле на глубине 11.48 километров.
"Я передаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения в Анкаре. На данный момент мы не получали никаких негативных сообщений (о последствиях землетрясения - ред.)", - написал Яваш в соцсети Х.
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Нью-Дели произошло землетрясение
Вчера, 03:57
 
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