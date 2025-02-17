https://ria.ru/20250217/ankara-1999853702.html

Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения

Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения - РИА Новости, 17.02.2025

Мэр Анкары рассказал о ситуации в столице после землетрясения

Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения в Анкаре в понедельник не поступало, заявил мэр турецкой столицы Мансур Яваш. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:59:00+03:00

2025-02-17T15:59:00+03:00

2025-02-17T15:59:00+03:00

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АНКАРА, 17 фев – РИА Новости. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясения в Анкаре в понедельник не поступало, заявил мэр турецкой столицы Мансур Яваш. Землетрясение произошло в турецкой столице Анкаре в понедельник, подземные толчки ощущались в домах, передавал ранее корреспондент РИА Новости. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) подземные толчки были на уровне 3,5 балла, эпицентр находился в районе Анкары Енимахалле на глубине 11.48 километров. "Я передаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения в Анкаре. На данный момент мы не получали никаких негативных сообщений (о последствиях землетрясения - ред.)", - написал Яваш в соцсети Х.

https://ria.ru/20250217/zemletryasenie-1999739931.html

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