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Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций - РИА Новости, 17.02.2025
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14:32 17.02.2025 (обновлено: 15:14 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/aes-1999836541.html
Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций
Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций - РИА Новости, 17.02.2025
Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций
Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что ему предлагали не применять санкции за голос за законопроект о Хмельницкой АЭС. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:32:00+03:00
2025-02-17T15:14:00+03:00
в мире
украина
болгария
россия
андрей портнов (политик)
хмельницкая аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что ему предлагали не применять санкции за голос за законопроект о Хмельницкой АЭС. Депутат Рады Алексей Гончаренко* 11 февраля сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения АЭС "Белене". "Фактически атака на меня была из-за того, что мы принципиально требовали санкции против Портнова (экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов – ред.), что мы принципиально требовали и требуем сейчас изъятия мандатов у партии ОПЗЖ**, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины. Более того, мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда". Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе в беседе с журналистами назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене". Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов. В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов. АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Запрещена в России
https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999804087.html
https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html
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в мире, украина, болгария, россия, андрей портнов (политик), хмельницкая аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Болгария, Россия, Андрей Портнов (политик), Хмельницкая АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций

Порошенко заявил, что ему обещали не вменять санкции за голос по Хмельницкой АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что ему предлагали не применять санкции за голос за законопроект о Хмельницкой АЭС.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* 11 февраля сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения АЭС "Белене".
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"Фактически атака на меня была из-за того, что мы принципиально требовали санкции против Портнова (экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов – ред.), что мы принципиально требовали и требуем сейчас изъятия мандатов у партии ОПЗЖ**, что мы требуем прекратить транзит российской нефти через территорию Украины. Более того, мне предлагали, если фракция проголосует за законопроект о Хмельницкой атомной электростанции, то я не буду иметь проблем с санкциями", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда".
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе в беседе с журналистами назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.
В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Запрещена в России
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14 февраля, 17:33
 
В миреУкраинаБолгарияРоссияАндрей Портнов (политик)Хмельницкая АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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