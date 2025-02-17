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AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA - РИА Новости, 17.02.2025
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11:34 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/administratsija-1999781074.html
AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA
AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA - РИА Новости, 17.02.2025
AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA
Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), что... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:34:00+03:00
2025-02-17T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), что стало неожиданным разворотом после масштабного сокращения персонала министерства энергетики, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее телеканал CNN сообщал, что в четверг администрация президента Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA. "Администрация Трампа приостановила увольнение сотен федеральных сотрудников, задействованных в программах ядерного оружия, что стало резким разворотом, оставившим работников в замешательстве и вызвавшим опасения экспертов, что слепая экономия DOGE может поставить под угрозу безопасность целых сообществ", — отмечает агентство. По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые из уволенных сотрудников узнали об этом только утром в пятницу, когда обнаружили, что их служебные учетные записи заблокированы, а доступ в офис закрыт. Однако уже в ночь на субботу и.о. директора NNSA Тереза Роббинс направила работникам официальное уведомление об отмене увольнений, за исключением 28 человек. "Настоящее письмо служит официальным уведомлением о том, что решение о вашем увольнении от 13 февраля 2025 года отменено и немедленно утрачивает силу", — говорится в документе, копию которого получило Ассошиэйтед Пресс. Как пишет агентство, ситуация вызвала жесткую реакцию со стороны американских законодателей. Конгрессмен Марси Каптур и сенатор Пэтти Мюррей назвали увольнения "бессердечными и опасными". Отмечается, что не все уволенные сотрудники смогли оперативно вернуться на работу, а некоторые из них задумались, стоит ли продолжать службу в условиях неопределенности. Эксперты Ассошиэйтед Пресс опасаются, что дестабилизация системы управления ядерным арсеналом может негативно сказаться на национальной безопасности США. "Этот хаос посылает очевидный сигнал нашим противникам: можно внести сумятицу в национальную безопасность США, просто устроив такой бардак", — приводит агентство слова директора программы ядерной безопасности Союза обеспокоенных ученых Эдвина Лаймана.
https://ria.ru/20250217/mask-1999760920.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999532377.html
https://ria.ru/20250128/ssha-1995807257.html
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в мире, сша, дональд трамп, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Дональд Трамп, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
AP: в США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA

AP: в США отменили массовые увольнения людей, работающих с ядерным оружием

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), что стало неожиданным разворотом после масштабного сокращения персонала министерства энергетики, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее телеканал CNN сообщал, что в четверг администрация президента Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA.
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"Администрация Трампа приостановила увольнение сотен федеральных сотрудников, задействованных в программах ядерного оружия, что стало резким разворотом, оставившим работников в замешательстве и вызвавшим опасения экспертов, что слепая экономия DOGE может поставить под угрозу безопасность целых сообществ", — отмечает агентство.
По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые из уволенных сотрудников узнали об этом только утром в пятницу, когда обнаружили, что их служебные учетные записи заблокированы, а доступ в офис закрыт. Однако уже в ночь на субботу и.о. директора NNSA Тереза Роббинс направила работникам официальное уведомление об отмене увольнений, за исключением 28 человек.
"Настоящее письмо служит официальным уведомлением о том, что решение о вашем увольнении от 13 февраля 2025 года отменено и немедленно утрачивает силу", — говорится в документе, копию которого получило Ассошиэйтед Пресс.
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Как пишет агентство, ситуация вызвала жесткую реакцию со стороны американских законодателей. Конгрессмен Марси Каптур и сенатор Пэтти Мюррей назвали увольнения "бессердечными и опасными".
Отмечается, что не все уволенные сотрудники смогли оперативно вернуться на работу, а некоторые из них задумались, стоит ли продолжать службу в условиях неопределенности.
Эксперты Ассошиэйтед Пресс опасаются, что дестабилизация системы управления ядерным арсеналом может негативно сказаться на национальной безопасности США.
"Этот хаос посылает очевидный сигнал нашим противникам: можно внести сумятицу в национальную безопасность США, просто устроив такой бардак", — приводит агентство слова директора программы ядерной безопасности Союза обеспокоенных ученых Эдвина Лаймана.
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