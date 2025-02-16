https://ria.ru/20250216/zemletryasenie-1999633638.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 16.02.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T02:01:00+03:00
2025-02-16T02:01:00+03:00
2025-02-16T02:01:00+03:00
тихий океан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло ночью 16 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 101 километре южнее необитаемого курильского острова Симушир, очаг - на глубине 62 километра", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости специалистам на поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250215/altaj-1999543303.html
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тихий океан, елена семенова
Тихий океан, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6