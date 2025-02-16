СМИ: на конференции в Мюнхене раздался крик Зеленского
ZDF назвал речь Зеленского на конференции в Мюнхене криком о помощи
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Речь главы киевского режима Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности была похожа на крик о помощи, рассказал в эфире телеканал ZDF корреспондент Ульф Рёллер.
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"Можно увидеть, насколько сильно отчаяние Зеленского", — сказал журналист.
По его словам, нежелание США предоставлять Украине гарантии безопасности, стремление американского президента Дональда Трампа заключить мирное соглашение, а также снижающаяся поддержка Киева со стороны ключевых партнеров заставляют Зеленского кричать о помощи.
"Появление Зеленского (На конференции. — Прим. ред.) было криком о помощи, почти криком", — объяснил Рёллер.
Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от России и Украины в ближайшие дни.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".