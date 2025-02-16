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Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме - РИА Новости, 16.02.2025
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19:27 16.02.2025 (обновлено: 19:28 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zelenskij-1999704857.html
Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме
Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме - РИА Новости, 16.02.2025
Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме
Встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима, но поездка в Белый дом пока не готовится, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:27:00+03:00
2025-02-16T19:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима, но поездка в Белый дом пока не готовится, заявил Владимир Зеленский. "Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату. Мы об этом говорили, он дал мне свой прямой номер", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом. "Нет даты, но мы говорили об этом, что у нас будет встреча, что наши команды будут работать... Сначала нужно встретиться с президентом США, а затем с русскими", - сказал Зеленский. Он добавил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят. "Я никогда не приму никаких решений между США и РФ", - сказал он. Кроме того, Зеленский утверждает, что у США пока нет мирного плана по Украине. "Думаю, у них нет плана, потому что не может быть такого без нас", - сказал он. Зеленский также заявил, что США и Украина работают над соглашением о сотрудничестве. "Мы готовим документ, в рамках которого американский бизнес будет инвестировать, мы будем партнерами, но нам нужно сделать некоторые шаги, адвокаты должны его проработать", - сказал он. По словам Зеленского, спецпредставителя Трампа Кита Келлога во время его визита на Украину он хочет отвезти "на линию фронта". От России, по словам Зеленского, он ждет "сильных гарантий безопасности". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит, Украину на него не пригласят. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский признал, что его не ждут в Белом доме

Зеленский: встреча с Трампом необходима, но поездка в Белый дом еще не готовится

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима, но поездка в Белый дом пока не готовится, заявил Владимир Зеленский.
«
"Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату. Мы об этом говорили, он дал мне свой прямой номер", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC.
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13 февраля, 23:03
Он добавил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом.
«
"Нет даты, но мы говорили об этом, что у нас будет встреча, что наши команды будут работать... Сначала нужно встретиться с президентом США, а затем с русскими", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Киев не примет сделку США и РФ по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят.
"Я никогда не приму никаких решений между США и РФ", - сказал он.
Кроме того, Зеленский утверждает, что у США пока нет мирного плана по Украине.
"Думаю, у них нет плана, потому что не может быть такого без нас", - сказал он.
Зеленский также заявил, что США и Украина работают над соглашением о сотрудничестве.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Зеленский прокомментировал разговор с Трампом
12 февраля, 21:45
"Мы готовим документ, в рамках которого американский бизнес будет инвестировать, мы будем партнерами, но нам нужно сделать некоторые шаги, адвокаты должны его проработать", - сказал он.
По словам Зеленского, спецпредставителя Трампа Кита Келлога во время его визита на Украину он хочет отвезти "на линию фронта".
От России, по словам Зеленского, он ждет "сильных гарантий безопасности".
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит, Украину на него не пригласят.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил о планах провести "встречи и разговоры" с Россией и Украиной
3 февраля, 03:59
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что хорошо поговорил с Зеленским
12 февраля, 21:15
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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