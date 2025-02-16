https://ria.ru/20250216/zavershenie-1999686227.html

На Западе предположили, как завершится конфликт на Украине

На Западе предположили, как завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 16.02.2025

На Западе предположили, как завершится конфликт на Украине

Конфликт завершится победой России на поле боя или неблагоприятным миром для Украины и НАТО, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в... РИА Новости, 16.02.2025

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.Конфликт завершится победой России на поле боя или неблагоприятным миром для Украины и НАТО, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack."Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и Североатлантического альянса", — говорится в материале.Эксперт также указал, что в последние недели своего правления Владимир Зеленский может пойти на опасные поступки на фоне своего растущего отчаяния.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.

https://ria.ru/20250216/telegraph-1999676293.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, владимир зеленский, в мире