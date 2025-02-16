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Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине - РИА Новости, 16.02.2025
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23:10 16.02.2025 (обновлено: 23:57 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zakharova-1999726412.html
Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине
Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине - РИА Новости, 16.02.2025
Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкне, который призвал загнать... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:10:00+03:00
2025-02-16T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкне, который призвал загнать президента Владимира Путина "в угол"."Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов", — написала она.По словам дипломата, это отличная позиция для маневра.Ранее Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет. Так она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности. По его словам, конференция по стала "дипломатической какофонией", а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности.Захарова напомнила, что в XIX веке существовал так называемый Европейский концерт — система международных отношений, неотъемлемой частью которой была Россия.Официальный представитель МИД России ранее прокомментировала высказывания еще одной европейской чиновницы — главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта. Захарова назвала эти высказывания низостью и цинизмом и отметила, что Каллас на своей должности не может не знать, что киевский режим совершает теракты против мирных россиян.
https://ria.ru/20250216/nato-1999708744.html
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в мире, россия, эстония, европа, владимир путин, мария захарова
В мире, Россия, Эстония, Европа, Владимир Путин, Мария Захарова
Захарова ответила главе МИД Эстонии на дерзкие слова о Путине

Захарова ответила главе МИД Эстонии Цахкне, призвавшему загнать в угол Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в Telegram-канале министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкне, который призвал загнать президента Владимира Путина "в угол".
«
"Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов", — написала она.
По словам дипломата, это отличная позиция для маневра.
Ранее Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет. Так она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности. По его словам, конференция по стала "дипломатической какофонией", а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности.
Захарова напомнила, что в XIX веке существовал так называемый Европейский концерт — система международных отношений, неотъемлемой частью которой была Россия.
Официальный представитель МИД России ранее прокомментировала высказывания еще одной европейской чиновницы — главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что мирные жители России якобы не погибают в результате украинского конфликта. Захарова назвала эти высказывания низостью и цинизмом и отметила, что Каллас на своей должности не может не знать, что киевский режим совершает теракты против мирных россиян.
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