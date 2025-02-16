https://ria.ru/20250216/zaharova-1999716976.html

Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России

Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России - РИА Новости, 17.02.2025

Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-16T21:04:00+03:00

2025-02-16T21:04:00+03:00

2025-02-17T00:49:00+03:00

россия

италия

ссср

мария захарова

владимир мединский

серджо маттарелла

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия. "В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Она напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм. "Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов", - отметила Захарова. "На каком основании это говорится в год 80-летия нашей Победы? Она соткана была миллионами жизней советских граждан, которые не только освобождали свою Родину и нашу страну, но освобождали и их от нацизма", - поинтересовалась она. По ее мнению, президент рассчитывал, что это будет произнесено локально, как "капля яда", направленная на конкретную аудиторию. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, сейчас в ее странах правят потомки выживших нацистов, коллаборационистов и предателей, и поэтому для них 9 мая – не праздник. Мединский напомнил, что среди иностранных военнопленных в Великую Отечественную войну в СССР было 49 тысяч итальянцев. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20241218/gosduma-1989926839.html

https://ria.ru/20241218/natsizm-1989879258.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, италия, ссср, мария захарова, владимир мединский, серджо маттарелла, российское военно-историческое общество (рвио)