Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России
МИД: ядовитые высказывания президента Италии о РФ не останутся без последствий
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия.
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"В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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Она напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм. "Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов", - отметила Захарова.
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"На каком основании это говорится в год 80-летия нашей Победы? Она соткана была миллионами жизней советских граждан, которые не только освобождали свою Родину и нашу страну, но освобождали и их от нацизма", - поинтересовалась она.
По ее мнению, президент рассчитывал, что это будет произнесено локально, как "капля яда", направленная на конкретную аудиторию.
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