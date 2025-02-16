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Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России - РИА Новости, 17.02.2025
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21:04 16.02.2025 (обновлено: 00:49 17.02.2025)
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999716976.html
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России - РИА Новости, 17.02.2025
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-16T21:04:00+03:00
2025-02-17T00:49:00+03:00
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италия
ссср
мария захарова
владимир мединский
серджо маттарелла
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия. "В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". Она напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм. "Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов", - отметила Захарова. "На каком основании это говорится в год 80-летия нашей Победы? Она соткана была миллионами жизней советских граждан, которые не только освобождали свою Родину и нашу страну, но освобождали и их от нацизма", - поинтересовалась она. По ее мнению, президент рассчитывал, что это будет произнесено локально, как "капля яда", направленная на конкретную аудиторию. Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, сейчас в ее странах правят потомки выживших нацистов, коллаборационистов и предателей, и поэтому для них 9 мая – не праздник. Мединский напомнил, что среди иностранных военнопленных в Великую Отечественную войну в СССР было 49 тысяч итальянцев. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20241218/gosduma-1989926839.html
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россия, италия, ссср, мария захарова, владимир мединский, серджо маттарелла, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, Италия, СССР, Мария Захарова, Владимир Мединский, Серджо Маттарелла, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Захарова резко ответила на высказывания президента Италии о России

МИД: ядовитые высказывания президента Италии о РФ не останутся без последствий

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила сравнение президентом Италии Серджо Маттареллы России с Третьим рейхом, заявив, что данное высказывание будет иметь последствия.
«
"В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя и никогда не будет оставлено без последствий", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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Она напомнила, что Италия была первой страной, где зародился фашизм. "Это говорит нам человек, который не может не знать, какое количество итальянских солдат в годы Второй мировой войны под нацистскими знаменами и лозунгами убивали на нашей территории наших дедов и прадедов", - отметила Захарова.
«
"На каком основании это говорится в год 80-летия нашей Победы? Она соткана была миллионами жизней советских граждан, которые не только освобождали свою Родину и нашу страну, но освобождали и их от нацизма", - поинтересовалась она.
По ее мнению, президент рассчитывал, что это будет произнесено локально, как "капля яда", направленная на конкретную аудиторию.
Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что почти вся континентальная Европа напала в 1941 году на СССР, сейчас в ее странах правят потомки выживших нацистов, коллаборационистов и предателей, и поэтому для них 9 мая – не праздник. Мединский напомнил, что среди иностранных военнопленных в Великую Отечественную войну в СССР было 49 тысяч итальянцев.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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РоссияИталияСССРМария ЗахароваВладимир МединскийСерджо МаттареллаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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