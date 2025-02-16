https://ria.ru/20250216/zaharova-1999702151.html

Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет

Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет - РИА Новости, 16.02.2025

Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет

Западной Европе нужно взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, а вместо "Европейского концерта" будет какофония, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:46:00+03:00

2025-02-16T18:46:00+03:00

2025-02-16T18:46:00+03:00

в мире

россия

европа

западная европа

мария захарова

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Западной Европе нужно взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, а вместо "Европейского концерта" будет какофония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оценку президентом Финляндии состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности. В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала "дипломатической какофонией", а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в XIX веке существовал так называемый Европейский концерт - система международных отношений, неотъемлемой частью которой была Россия. "Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия - это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены. Пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония", - написала Захарова.

https://ria.ru/20250216/zaharova-1999687078.html

россия

европа

западная европа

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