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Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет - РИА Новости, 16.02.2025
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18:46 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999702151.html
Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет
Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет - РИА Новости, 16.02.2025
Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет
Западной Европе нужно взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, а вместо "Европейского концерта" будет какофония, заявила официальный... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:46:00+03:00
2025-02-16T18:46:00+03:00
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мария захарова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Западной Европе нужно взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, а вместо "Европейского концерта" будет какофония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оценку президентом Финляндии состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности. В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала "дипломатической какофонией", а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в XIX веке существовал так называемый Европейский концерт - система международных отношений, неотъемлемой частью которой была Россия. "Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия - это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены. Пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония", - написала Захарова.
https://ria.ru/20250216/zaharova-1999687078.html
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в мире, россия, европа, западная европа, мария захарова
В мире, Россия, Европа, Западная Европа, Мария Захарова
Захарова призвала Запад понять, что без России никакой Европы нет

Захарова о словах Стубба про Мюнхен: без России Европы нет, а какофония будет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Западной Европе нужно взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, а вместо "Европейского концерта" будет какофония, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оценку президентом Финляндии состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности.
В своем Telegram-канале Захарова обратила внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала "дипломатической какофонией", а Европе нужно прислушаться к словам американцев и взять на себя больше ответственности. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в XIX веке существовал так называемый Европейский концерт - система международных отношений, неотъемлемой частью которой была Россия.
"Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия - это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены. Пока вы этого не сделаете, вместо концерта будет какофония", - написала Захарова.
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