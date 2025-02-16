https://ria.ru/20250216/zaharova-1999687078.html

Захарова прокомментировала слова Каллас о жертвах украинского конфликта

Захарова прокомментировала слова Каллас о жертвах украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025

Захарова прокомментировала слова Каллас о жертвах украинского конфликта

Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются низостью и "подрубают под... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:08:00+03:00

2025-02-16T16:08:00+03:00

2025-02-16T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта являются низостью и "подрубают под корень" надежды стран ЕС получить место за столом переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что (экс-главу дипломатии ЕС Жозепа - ред.) Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости", — написала Захарова.Она поинтересовалась, может ли Каллас на своей должности не знать, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп. "Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличённый полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас", — добавила Захарова. Она обратила внимание, что последние несколько дней лидеры ЕС наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров по Украине. "Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?" — заключила Захарова. ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей РФ, погибли шесть человек.

https://ria.ru/20250216/kallas-1999682744.html

https://ria.ru/20250214/soglashenie-1999269025.html

https://ria.ru/20250215/kallas-1999515043.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, кайя каллас, мария захарова, родион мирошник, евросоюз, вооруженные силы украины, мюнхенская конференция по безопасности