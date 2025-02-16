https://ria.ru/20250216/zaderzhanie-1999720270.html

На Ставрополье задержали женщину, осквернившую баннер к 80-летию Победы

На Ставрополье задержали женщину, осквернившую баннер к 80-летию Победы - РИА Новости, 16.02.2025

На Ставрополье задержали женщину, осквернившую баннер к 80-летию Победы

Полиция задержала жительницу Ессентуков, которая сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого МВД. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:33:00+03:00

2025-02-16T21:33:00+03:00

2025-02-16T21:33:00+03:00

происшествия

ессентуки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999666974_0:12:742:429_1920x0_80_0_0_d7ded16f9f7bdd5593c964768fb66913.jpg

ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала жительницу Ессентуков, которая сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого МВД. По предварительным данным, 45-летняя местная жительница была пьяна и поругалась со своим сожителем. После этого женщина вышла на улицу и решила таким образом "выместить злость". "Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения и в результате проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение женщины, причастной к данному инциденту. 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что по результатам проведенных процессуальных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20250204/sk-1997272266.html

ессентуки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ессентуки