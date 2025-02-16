На Ставрополье задержали женщину, осквернившую баннер к 80-летию Победы
В Ессентуках задержала женщину, которая вытерла ноги об баннер к 80-летию Победы
© Владимир Крутников/TelegramЖенщина сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги в Ессентуках
Женщина сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги в Ессентуках
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Полиция задержала жительницу Ессентуков, которая сорвала баннер к 80-летию Победы и вытерла об него ноги на Ставрополье, сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, 45-летняя местная жительница была пьяна и поругалась со своим сожителем. После этого женщина вышла на улицу и решила таким образом "выместить злость".
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"Сотрудники уголовного розыска изучили запись с камеры видеонаблюдения и в результате проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение женщины, причастной к данному инциденту. 45-летнюю местную жительницу доставили в отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по результатам проведенных процессуальных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.