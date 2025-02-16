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Украина готова отправлять в США крупные партии яиц, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2025
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01:59 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/yaytsa-1999633429.html
Украина готова отправлять в США крупные партии яиц, пишут СМИ
Украина готова отправлять в США крупные партии яиц, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2025
Украина готова отправлять в США крупные партии яиц, пишут СМИ
Украина готова отправлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона, пишет газета... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:59:00+03:00
2025-02-16T01:59:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Украина готова отправлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, отмечая "шутливый" характер данного предложения. "Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц", - сообщает газета. Как отметил собеседник издания, Киев в курсе значительного роста цен на яйца, с которым сталкиваются американские потребители, и имеет профицит этой продукции. Оптовые цены на яйца в США на текущей неделе поднялись выше 7 долларов за дюжину, по данным американского министерства сельского хозяйства. Как сообщила ранее британская газета Financial Times со ссылкой на ведущего редактора информационной службы Expana, анализирующей данные о ценах на сырьевые товары, охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в Штатах, является самой серьезной за последние несколько лет. Другой высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что был ошеломлен масштабом требований администрации президента США Дональда Трампа, сравнив это с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке и отметив, что подобное может привести к фактической передаче Америке права на разработку ресурсов Украины без гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать. По данным источников газеты, украинские чиновники в настоящее время работают над контрпредложением США, которое даст Вашингтону доступ к природным ресурсам Украины, при этом укрепив гарантии безопасности Киеву со стороны США. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html
https://ria.ru/20241206/ukraina-1987693074.html
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в мире, цены на нефть, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Украина готова отправлять в США крупные партии яиц, пишут СМИ

WP: Украина готова отправлять в США крупные партии яиц ради поддержки Вашингтона

© Фото : Freepik / mrsirapholЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Freepik / mrsiraphol
Яйца. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Украина готова отправлять в США крупные партии яиц на фоне их дефицита в американских магазинах ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, отмечая "шутливый" характер данного предложения.
"Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически все для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц", - сообщает газета.
Покупательница возле пустых полок в супермаркете в штате Вирджиния - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
C прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца
19 января, 03:46
Как отметил собеседник издания, Киев в курсе значительного роста цен на яйца, с которым сталкиваются американские потребители, и имеет профицит этой продукции.
Оптовые цены на яйца в США на текущей неделе поднялись выше 7 долларов за дюжину, по данным американского министерства сельского хозяйства. Как сообщила ранее британская газета Financial Times со ссылкой на ведущего редактора информационной службы Expana, анализирующей данные о ценах на сырьевые товары, охватившая США вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в Штатах, является самой серьезной за последние несколько лет.
Другой высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что был ошеломлен масштабом требований администрации президента США Дональда Трампа, сравнив это с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке и отметив, что подобное может привести к фактической передаче Америке права на разработку ресурсов Украины без гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.
По данным источников газеты, украинские чиновники в настоящее время работают над контрпредложением США, которое даст Вашингтону доступ к природным ресурсам Украины, при этом укрепив гарантии безопасности Киеву со стороны США.
Лимитированная партия куриных яиц под названием Президентские на Украине - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
На Украине объявили о продаже "президентских" яиц
6 декабря 2024, 12:25
Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Полка с куриными яйцами в супермаркете в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита
5 февраля, 13:58
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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