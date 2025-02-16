https://ria.ru/20250216/yaponiya-1999649910.html

Опрос показал, как изменилось отношение японцев к России

Опрос показал, как изменилось отношение японцев к России - РИА Новости, 16.02.2025

Опрос показал, как изменилось отношение японцев к России

Число японцев, которые положительно оценивают отношения между Японией и Россией, увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2023 года, но по-прежнему очень... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:27:00+03:00

2025-02-16T10:27:00+03:00

2025-02-16T10:27:00+03:00

япония

россия

такэси ивая

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ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Число японцев, которые положительно оценивают отношения между Японией и Россией, увеличилось вдвое по сравнению с показателем 2023 года, но по-прежнему очень невелико, свидетельствуют обнародованные данные исследования общественного мнения, проведенного японским правительством. Так, хорошими или относительно хорошими отношения между Японией и Россией считают 4,9% ответивших. Несмотря на очень маленький показатель, число человек, выбравших эти ответы увеличилось вдвое по сравнению с опросом годом ранее. Тогда аналогичные ответы были получены лишь от 2,4% респондентов. Выросла и доля японцев, которые испытывают симпатию к России – с 4,1% до 5%. Чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет. Кроме того, будущее развитие отношений между двумя странами считают важным или относительно важным 56,3%. Исследование проводилось по почте с 17 октября по 24 ноября 2024 года среди 1734 человек старше 18 лет. Респондентов спрашивали об их видении отношений Японии с другими странами и предлагали выбрать лишь один вариант ответа из предложенных. Данные о погрешности не приводятся. На днях министр иностранных дел Японии Такэси Ивая впервые за долгое время в стандартную фразу о сложном состоянии отношений с Россией и о том, что Япония будет исходить из своих национальных интересов добавил мысль о необходимости взаимопонимания с РФ.

https://ria.ru/20240810/mid-1965326213.html

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html

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япония, россия, такэси ивая, в мире