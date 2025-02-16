https://ria.ru/20250216/yaponiya-1999637472.html

Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин

Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин - РИА Новости, 16.02.2025

Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин

Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T04:57:00+03:00

2025-02-16T04:57:00+03:00

2025-02-16T04:57:00+03:00

экономика

сша

япония

токио

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975327744_451:99:2729:1380_1920x0_80_0_0_07be14bf50f1f80f0d08fc5c0087a9c3.jpg

ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам. Выдержи выступления приводит телеканал NHK. В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США. Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.

https://ria.ru/20250215/kanada-1999603417.html

https://ria.ru/20250215/es-1999605091.html

сша

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, марко рубио