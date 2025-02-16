Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/yaponiya-1999637472.html
Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин
Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин - РИА Новости, 16.02.2025
Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин
Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T04:57:00+03:00
2025-02-16T04:57:00+03:00
экономика
сша
япония
токио
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975327744_451:99:2729:1380_1920x0_80_0_0_07be14bf50f1f80f0d08fc5c0087a9c3.jpg
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам. Выдержи выступления приводит телеканал NHK. В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США. Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.
https://ria.ru/20250215/kanada-1999603417.html
https://ria.ru/20250215/es-1999605091.html
сша
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975327744_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_cb0d84d405ce80b355fe49d107769f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, марко рубио
Экономика, США, Япония, Токио, Дональд Трамп, Марко Рубио
Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин

Глава МИД Японии Иваи вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин

© AP Photo / Sait Serkan GurbuzТакэси Ивая
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Такэси Ивая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Канада заявила, что пошлины США станут угрозой ее существованию
Вчера, 19:04
Выдержи выступления приводит телеканал NHK.
В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.
Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля".
Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
ЕС готов обсуждать с США все требования, чтобы избежать пошлин
Вчера, 19:28
 
ЭкономикаСШАЯпонияТокиоДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала