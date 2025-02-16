Глава МИД Японии вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин
Глава МИД Японии Иваи вновь попросил США освободить Токио от вводимых пошлин
© AP Photo / Sait Serkan GurbuzТакэси Ивая
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Такэси Ивая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 фев – РИА Новости. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам.
Выдержи выступления приводит телеканал NHK.
В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.
Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля".
Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.