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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 16.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв был слышен в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:54:00+03:00
2025-02-16T01:54:00+03:00
2025-02-16T02:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Вскоре телеканал сообщил о новой серии взрывов, раздавшихся в городе.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html
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николаев (украина), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв