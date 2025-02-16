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На Украине назвали дату выборов президента - РИА Новости, 16.02.2025
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19:17 16.02.2025 (обновлено: 19:35 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vybory-1999704046.html
На Украине назвали дату выборов президента
На Украине назвали дату выборов президента - РИА Новости, 16.02.2025
На Украине назвали дату выборов президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:17:00+03:00
2025-02-16T19:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мюнхенская конференция по безопасности
петр порошенко
россия
кит келлог
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года."Запишите: 26 октября этого года", — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней. Сами журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание найти урны для предстоящих выборов. Порошенко* при этом подчеркнул, что сам он выступает против проведения выборов, так как, по его мнению, сейчас под угрозой само существование Украины. По его словам, Зеленский намерен провести президентские, парламентские и местные выборы одновременно и остаться у власти, зачистив оппозицию. Проблема с легитимностьюКак писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога: так, советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999205330.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1998981469.html
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в мире, украина, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности, петр порошенко, россия, кит келлог, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мюнхенская конференция по безопасности, Петр Порошенко, Россия, Кит Келлог, США
На Украине назвали дату выборов президента

Порошенко заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко*
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года.
"Запишите: 26 октября этого года", — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Киеве связали санкции против Порошенко* с будущими выборами, сообщили СМИ
13 февраля, 18:24
Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней.
Сами журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание найти урны для предстоящих выборов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп призвал к выборам на Украине
13 февраля, 00:41
Порошенко* при этом подчеркнул, что сам он выступает против проведения выборов, так как, по его мнению, сейчас под угрозой само существование Украины. По его словам, Зеленский намерен провести президентские, парламентские и местные выборы одновременно и остаться у власти, зачистив оппозицию.

Ранее глава киевского режима ввел бессрочные персональные санкции против Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"**, председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы республики и прекращение действия торговых соглашений.

Проблема с легитимностью

Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога: так, советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Слуцкий назвал выборы на Украине концом кровавой игры для Зеленского
3 февраля, 16:25
* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России организация.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мюнхенская конференция по безопасностиПетр ПорошенкоРоссияКит КеллогСША
 
 
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