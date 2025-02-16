https://ria.ru/20250216/vybory-1999704046.html

На Украине назвали дату выборов президента

На Украине назвали дату выборов президента - РИА Новости, 16.02.2025

На Украине назвали дату выборов президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:17:00+03:00

2025-02-16T19:17:00+03:00

2025-02-16T19:35:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года."Запишите: 26 октября этого года", — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней. Сами журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание найти урны для предстоящих выборов. Порошенко* при этом подчеркнул, что сам он выступает против проведения выборов, так как, по его мнению, сейчас под угрозой само существование Украины. По его словам, Зеленский намерен провести президентские, парламентские и местные выборы одновременно и остаться у власти, зачистив оппозицию. Проблема с легитимностьюКак писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога: так, советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20250213/poroshenko-1999205330.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998981469.html

https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997129147.html

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в мире, украина, владимир зеленский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности, петр порошенко, россия, кит келлог, сша