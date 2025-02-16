На Украине назвали дату выборов президента
Порошенко заявил, что выборы на Украине пройдут 26 октября 2025 года
Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил в интервью изданию "Цензор.нет", что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года.
"Запишите: 26 октября этого года", — сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках проведения президентских выборов.
Экс-президент утверждает, что знает об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского ЦИК и полиграфического комбината "Украина", якобы уже занимающегося подсчетом необходимого для выборов количества бюллетеней.
Сами журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание найти урны для предстоящих выборов.
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Ранее глава киевского режима ввел бессрочные персональные санкции против Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"**, председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы республики и прекращение действия торговых соглашений.
Проблема с легитимностью
Как писали западные СМИ, Киев обеспокоен сближением позиций России и США по поводу необходимости проведения выборов на Украине. При этом в офисе Зеленского раскритиковали слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога: так, советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал план Келлога провальным, если он состоит из прекращения огня и последующих выборов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Он заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указывал Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.
* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России организация.