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ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:20:00+03:00
2025-02-16T15:20:00+03:00
2025-02-16T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском