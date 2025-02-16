Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/vsu-1999682594.html
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T15:20:00+03:00
2025-02-16T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_56fbf4e71a255fe1032ccb9243f2ecd5.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999637627.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805291647_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dcc69057a1f22788ce60d49287f3adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
ВС России нанесли удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
Уничтожение мостоукладчика Biber на базе немецкого танка Leopard 1 российскими расчетами БПЛА при помощи FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
ВС России уничтожили два мостоукладчика ВСУ в Курской области
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала