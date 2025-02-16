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ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки три атаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:49:00+03:00
2025-02-16T13:49:00+03:00
2025-02-16T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки три атаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Мирный, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области
Минобороны: группировка войск "Север" отразила три атаки ВСУ в Курской области