https://ria.ru/20250216/vsu-1999670519.html

ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025

ВС России отразили три атаки ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки три атаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:49:00+03:00

2025-02-16T13:49:00+03:00

2025-02-16T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мирный

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили за сутки три атаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

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курская область, россия, мирный, вооруженные силы украины