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ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 230 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, в том... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:36:00+03:00
2025-02-16T13:36:00+03:00
2025-02-16T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 230 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину", - говорится в сообщении оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996193.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных и два танка в Курской области
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 230 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ
составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США
, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.