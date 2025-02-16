https://ria.ru/20250216/vsu-1999669657.html

ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 230 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, в том... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:36:00+03:00

2025-02-16T13:36:00+03:00

2025-02-16T13:52:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сша

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 230 украинских военных, два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП Bradley производства США, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 010 военнослужащих, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1886 боевых бронированных машин, 1994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину", - говорится в сообщении оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1998996193.html

https://ria.ru/20250215/spetsoperatsiya-1999520443.html

россия

сша

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)