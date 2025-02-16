ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили 57 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 50 снарядами обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и совершены атаки с применением 44 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, газопроводе и 8 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе два села подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Борисовском районе сёла Берёзовка и Грузское атакованы 3 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам нанесены удары с помощью 4 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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