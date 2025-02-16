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ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/vsu-1999667975.html
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки более 50 снарядами обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:22:00+03:00
2025-02-16T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 50 снарядами обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и совершены атаки с применением 44 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, газопроводе и 8 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе два села подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Борисовском районе сёла Берёзовка и Грузское атакованы 3 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам нанесены удары с помощью 4 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром, Ржевка, Сурково и хутор Балки подверглись обстрелу с применением 7 боеприпасов и атакам 10 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250215/drony-1999550544.html
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белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 57 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки более 50 снарядами обстреляли территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов в шести районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 57 снарядов и совершены атаки с применением 44 беспилотников, из них 13 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, семи частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, газопроводе и 8 транспортных средствах.
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В Белгородской области за сутки сбили более 50 беспилотников ВСУ
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"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 26 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущен 21 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе два села подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атаке одного беспилотника. В Борисовском районе сёла Берёзовка и Грузское атакованы 3 беспилотниками. В Валуйском округе по трем населенным пунктам нанесены удары с помощью 4 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром, Ржевка, Сурково и хутор Балки подверглись обстрелу с применением 7 боеприпасов и атакам 10 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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